"Mamamarket", il ritrovo per bambini che intrattiene anche le mamme e i papà

Oggi, dalle 10.30 fino a tarda sera, in via Corelli 27, si potrà visitare Mamamarket, il «ritrovo per mamme imperfette» (dunque, normali). Da un'idea di Veronica Di Furia: più di 40 espositori espongono i migliori abiti vintage per piccoli e non. Non solo. Anche oggetti second hand o hand made e biciclette e giochi. Per i bambini dai 4 anni la possibilità di partecipare ai laboratori «I Sabbiarelli», disegno creativo con la sabbia curati da FunLab (ore 11.30 e 15.30, prenotazioni mamamarketmama@gmail.com). Previsto il Kinder Garden dalle 19 alle 22. Il tutto accompagnato da musica live e spaghettata finale alle 22 curati da Cooks Around Catering, che ha sede proprio in via Corelli 27. Siamo nello Spazio Altrove Milano, altra novità del quartiere Ortica-Tucidide, un'area in continua, e non casuale, evoluzione: «È un angolo di città colorato artistico, culturalmente aperto - spiega Veronica, 3 bambini, che con la sorella gemella Marina, che di figli ne ha due, aiuta il papà Antonio anche col fratello Giuseppe nella gestione della Balera dell'Ortica (la mamma, Rita, è la cuoca della Balera). Il marito di Veronica, Fabrizio è lo chef.

Mercati, concerti, appuntamenti culinari, tutto può avvenire qui, per grandi e piccoli. Veronica, forte della sua esperienza nel vintage, ha aperto un anno fa in via Ortica il Mazurka, boutique di abiti usati, ma ricercati.