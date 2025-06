Mancava da casa da due giorni. Trovato dai ghisa ieri mattina su una panchina del Parco Lambro

Ascolta ora 00:00 00:00

Seduto su una panchina e un po' disorientato, ma pacato e disponibile al dialogo, apparentemente in salute. È così che ieri mattina il personale del Nucleo della Polizia Locale a cavallo ha ritrovato al Parco Lambro un ragazzo scomparso da casa. Si tratta di Matteo Buraschi, 34 anni, residente a Bresso. La sua famiglia era in forti ambasce perché il giovane soffre di qualche problema di salute e non era mai rimasto fuori casa la notte da solo.

I vigili si sono accorti di lui grazie all'ottima visuale che si gode stando in sella. Il ragazzo infatti si trovava in una zona particolarmente appartata del parco, difficilmente raggiungibile dalle auto ma che si trova nel percorso di pattugliamento degli agenti a cavallo.

Subito avvertiti i genitori sono corsi a riabbracciare il loro ragazzo e a ringraziare i ghisa. Da venerdì, quando hanno realizzato che Matteo non si trovava e che non aveva con sé il cellulare, i suoi cari si erano rivolti anche all'associazione Penelope Lombardia, che è da sempre vicino alle famiglie e ai cari delle persone sparite. Attraverso loro avevano lanciato un appello diffuso sui social.

La ricerca del

giovane è terminata così ieri dopo meno di 48 ore; i parenti del 34enne ieri hanno ringraziato tutti coloro che hanno condiviso i vari post: «La vostra solidarietà ha fatto davvero la differenza» hanno scritto in un post.