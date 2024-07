Mangiano caramelle gommose ma finiscono intossicati in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

È stata una vera e propria disavventura per tre dipendenti di una ditta di pulizie a lavoro in un albergo di Forio d'Ischia, in provincia di Napoli, che nel pomeriggio di domenica 7 luglio sono stati costretti a recarsi nell'ospedale "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno a causa di una intossicazione alimentare per aver mangiato alcune caramelle gommose americane.

Il malessere in hotel

A sentirsi male sono state due donne di 55 e 53 anni e un giovane di 17 anni che diventerà maggiorenne il prossimo mese: secondo il racconto che hanno fornito ai carabinieri, mentre si trovavano nell'albergo in orario lavorativo si sono lasciati tentare dalla presenza di alcune caramelle che avrebbero trovato all'interno della stanza che stavano pulendo mangiandone qualcuna. Non trattandosi di una coincidenza, pochi minuti dopo tutti e tre hanno iniziato ad accusare i primi sintomi di malessere con mal di testa e stato confusionale. Alle forze dell'ordine è stata segnalata la camera d'hotel dove hanno trovato le caramelle gommose che sarebbero di una coppia di americani di 37 e 31 anni in vacanza nella struttura alberghiera partenopea.

Il ricovero

Dopo il sequestro del materiale per gli accertamenti del caso, i tre sono stati ricoverati " in osservazione breve intensiva per disintossicazione, non in pericolo di vita ”. Un brutto momento, sicuramente, ma per fortuna rischi gravi sono scongiurati definitivamente. A occuparsi della vicenda sono i Carabinieri della Compagnia di Ischia che stanno cercando di ricostruire, passo per passo, tutta la vicenda per capire eventuali responsabilità e come si sia arrivati a una intossicazione contemporanea dei tre lavoratori. Dalle prime informazioni le caramelle incriminate sarebbero gommose, alla frutta e molto popolari negli Stati Uniti. È probabile che verranno prese in esame anche le telecamere di sorveglianza dell'hotel affinché si possa far luce su questo caso ed evitare il ripetersi di una situazione simile.

Fino a questo momento non sono arrivate nuove comunicazioni sulla vicenda: dopo la disintossicazione i tre torneranno a casa e dagli affetti familiari raccontando la disavventura ma soprattutto aspettando le risposte sugli accertamenti delle altre caramelle trovate nella stanza dei viaggiatori americani per far luce su un'eventuale contaminazione e, se

accertata, da quale sostanza. Soltanto a quel punto potranno scoprirsi le cause del malessere delle due donne e del ragazzo che nel giro di pochissimi minuti hanno accusato gli stessi sintomi e costretti al ricovero ospedaliero.