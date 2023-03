Maratona di Roma e Stramilano: ecco tutto ciò che c'è da sapere

La festa del papà (domenica 19 marzo) coinciderà con due tra i più importanti appuntamenti annuali per le città di Roma e Milano: la maratona in programma nella Capitale e la Stramilano. Sarà enorme l'invasione di sportivi e appassionati per partecipare alle due competizioni con inevitabili ripercussioni sulla viabilità ordinaria, ecco tutto le cose da sapere se ci si trova nel capuologo laziale o in quello lombardo.

Maratona: ecco il percorso

Come spiega il sito creato ad hoc per i runner, il percorso prevede la partenza dai Fori Imperiali (ore 8) per poi toccare luoghi storici come il Vittoriano, piazza Venezia, il Circo Massimo fino ad arrivare sul Lungotevere correndo davanti Castel Sant’Angelo. La corsa capitolina proseguirà per il Viale della Conciliazione con la basilica di San Pietro, il Foro Italico e la Moschea, piazza del Popolo, Piazza di Spagna con un passaggio sulla scalinata di Trinità dei Monti, Piazza Navona e via del Corso. Chi volesse sapere con esattezza tutte le strade e le piazza toccate dalla maratona dovrà cliccare qui: così come la partenza, anche l'arrivo è previsto ai Fori Imperiali. Il tempo limite finale della gara è di 6 ore e 30 minuti. L’accesso di tutti i maratoneti sarà in Via Celio Vibenna a partire dalle ore 5:30.

Cosa succede al trasporto pubblico

Per quanto riguarda gli autobus, come riportato da Romamobilità, durante la gara saranno sospese 9 linee: 2, 3 (tratta Trastevere-Porte Maggiore), 30, 40, 64, 70, 77, 280 e 628 mentre altre 9 linee suburanno alcune deviazioni: 23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2, C3. Limitazioni, invece, per 50 linee: 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H.

Stramilano: cosa c'è da sapere

Come detto, gran giornate per i runner anche a Milano con la storica Stramilano che prevede tre diversi percorsi: Half Marathon (mezza maratona) da 21,097 km, la Stramilano da 10 km e la Stramilanina da 5 km. I due percorsi più brevi vedranno il via da piazza Duomo per concludersi all'Arena Civica, la mezza maratona avrà come partenza e arrivo piazza Castello. Cliccando qui si potranno vedere tutte le strade e gli orari interessati dalle tre diverse tipologie di corsa grazie alla guida fornita dal Comune. I primi a partire, alle ore 9 e da Piazza Duomo, saranno tutti coloro i quali partecipano alla 10 km, alle 9.30 sarà la volta della 5 km e alle 10 partirà l'Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello. Il villaggio degli atleti si troverà a Piazza del Cannone e sarà allestito dalla Croce Rossa Italiana per offrire eventuale assistenza sanitaria a chi ne avesse bisogno oltre a un'area massaggi.

Cosa succede al trasporto pubblico