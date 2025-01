Il "mare" arriva a Milano grazie a Msc Crociere

Una delle facciate della Rinascente di Milano lambita dalle "onde virtuali" di Msc Crociere

MSC Crociere «porta» il mare a Milano e "veste" di blu il flagship store Rinascente di Piazza Duomo, trasformando la sua iconica facciata e le sue storiche vetrine nel racconto suggestivo dell’innovativa esperienza di viaggio offerta dalla Compagnia, ispirata al concetto di bellezza e raccontata attraverso l’arte, il design e l’innovazione.

La nuova campagna

Si tratta del concept della della nuova campagna del terzo brand crocieristico al mondo, "In viaggio verso la bellezza", espresso attraverso un’imponente Domination Experience, che vede il mare e le onde frangersi su una battigia immaginaria – il prospetto dell’edificio "vestito" di onde – a poche decine di metri dalla Madonnina.

Tutte e sei le grandi vetrine dell'edificio della Rinascente che si affacciano direttamente su Piazza Duomo, contengono altrettante installazioni artistiche ispirate ai temi della bellezza, del benessere, dei sapori e delle emozioni del mare. Il tutto, per celebrare lo stile, i valori e le esperienze esclusive che è possibile vivere a bordo delle navi MSC Crociere.

La Rinascente "dipinta di blu"

Da oggi, 15, fino al 27 gennaio, si potranno ammirare quindi sia la facciata della Rinascente, completamente dipinta di blu, sia le vetrine con le installazioni inedite realizzate grazie alla creatività e al talento degli studenti dei Trienni in Design e in Communication and Graphic Design e del Biennio Specialistico in Interior Design del campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

Si tratta di vere e proprie opere d'arte, create per raccontare il concetto della "Bellezza su misura" (Tailor-made Beauties), la stessa che caratterizza l’esperienza di viaggio offerta dalle crociere MSC: la serenità e il benessere di cui si gode a bordo, l'intrattenimento di alto livello proposto da artisti internazionali, l'emozione di solcare il mare alla scoperta di mete esclusive, l’esperienza enogastronomica ricercata, la raffinatezza e il lusso dell’MSC Yacht Club, in grado di offrire un servizio senza eguali nel mondo dei viaggi sul mare.

Le sei vetrine, ispirate all’esperienza di viaggio di MSC Crociere, sono declinate nella:

• Bellezza del mare

• Bellezzadei sapori del mondo

• Bellezza dello spettacolo

• Bellezza del relax

• Bellezza dell'esclusività

• Bellezza della scoperta

Il progetto Msc

A raccontare l'intero progetto, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC, che ha raccontato: " Siamo felici di rinnovare e di incrementare la nostra collaborazione con Rinascente, portando in uno dei luoghi più iconici di Milano la bellezza, l'arte e l'innovazione, valori che sono al cuore dell'esperienza di MSC Crociere. Questa iniziativa, frutto anche del talento creativo degli studenti di NABA, rappresenta un incontro molto ben riuscito tra la nostra passione per il mare e la vivacità culturale di Milano, città che è da sempre un crocevia di ispirazione e di futuro, in grado di fornire stimoli nuovi e interessanti ".

Massa ha poi aggiunto: " Oltre a rappresentare vere e proprie opere d’arte, le sei installazioni sono un invito concreto a immergersi nei valori che guidano il nostro lavoro: la cura per i dettagli, l’eleganza, l’impegno ad offrire esperienze uniche e personalizzate. Essere nel cuore pulsante di Milano è per noi un’opportunità preziosa, che ci permette di raccontare la bellezza del viaggio e di condividere la magia delle crociere MSC con un pubblico sempre più ampio e qualificato, nazionale e internazionale ".

L'istallazione "benefica"

Tra le installazioni presenti, una vetrina è dedicata alla nuova collaborazione inaugurata tra MSC Crociere e North Sails, concretizzata nella realizzazione di un'esclusiva capsule collection dal design genderless – composta da giacca, polo e cappellino – progettata per il dinamismo urbano di Milano e ispirata alla bellezza e all’energia del mare, combinando eleganza e praticità in ogni dettaglio. La capusle collection è stata creata da MSC Crociere insieme a North Sails, celebre marchio che da oltre 60 anni rappresenta l’eccellenza nel mondo delle attrezzature nautiche e dell’abbigliamento per portare lo spirito dell’oceano in città, ed è disponibile in esclusiva da Rinascente.

Nell’ambito dell’iniziativa, North Sails donerà il 10% dei proventi derivanti dalla collezione al Formentera Seagrass Restoration Programme di MSC Foundation, il braccio filantropico del Gruppo MSC, per sostenere l’iniziativa finalizzata alla salvaguardia della flora marina insieme a Mission Blue. Inoltre, i fondi donati andranno ad aggiungersi a quelli già elargiti da MSC Foundation.

Il Pop-Up Store interattivo

La "bellezza" creata da Msc insieme a Rinascente, non si limita solo all'esterno dell'edificio, ma anche all'interno con la Domination Experience di MSC Crociere, curata da Dentsu Creative Italy, progettata per immergere i visitatori nel mondo e nella bellezza della Compagnia. Dalle aree ascensori alle scale mobili, il pubblico sarà condotto in un viaggio sensoriale che culmina nel Pop-Up Store interattivo situato nell'area Snake al piano -1.

Questo spazio, caratterizzato da un'installazione a soffitto sinuosa e dinamica che richiama la forma di un serpente, è stato suddiviso in diverse aree tematiche. Nello specifico, due aree sono dedicate alla presentazione dei nuovi prodotti lifestyle di MSC Crociere, tra cui la capsule collection North Sails e la collezione di lampade Ocean Cay, create in collaborazione con Zafferano.

Un’altra area è riservata ai visitatori, che potranno ricevere consulenza e informazioni sull’offerta crocieristica e scoprire le destinazioni più affascinanti per organizzare la loro prossima vacanza a bordo delle navi MSC. I visitatori potranno inoltre accedere a un ponte interattivo per vivere un’avventura virtuale a bordo delle navi della Compagnia, visitando alcuni dei luoghi più suggestivi di MSC Crociere. Nei fine settimana, infine, un salotto accogliente ospiterà workshop, talk e momenti di storytelling tenuti da influencer e content creator per coinvolgere il pubblico nelle esperienze che raccontano la filosofia di MSC Crociere.

Le parole del direttore Marketing