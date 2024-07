Le minacce con le forbici e le rapine in serie: preso il rapinatore di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Non era la sua prima rapina: in passato si era già macchiato di episodi simili, ricorrendo allo stesso modus operandi e mettendo nel mirino alcuni esercizi commerciali nella zona. Ora il rapinatore seriale di Milano è finito in manette ed è stato affidato alla giustizia. Si tratta di un cittadino marocchino di 37 anni, accusato di essere responsabile di ben cinque vicende (tra l'inizio e la metà di dicembre dello scorso anno) in cui ha fatto irruzione in farmacie e negozi per tentare di rubare denaro.

L'uomo non era certo sconosciuto e, dati i suoi precedenti, aveva già fatto parlare di sé. Ad esempio il 19 dicembre i poliziotti lo avevano già arrestato in flagranza in corso Lodi mentre stava compiendo una rapina all'interno di un esercizio commerciale che vende prodotti di bellezza e benessere: in quell'occasione il marocchino aveva aggirato il bancone e, impugnando delle forbici, aveva minacciato le due dipendenti. Poi era passato al saccheggio, impadronendosi del denaro contenuto nelle casse. A quel punto gli agenti in divisa avevano evitato che si potessero creare le condizioni per la fuga e, per scongiurare che potesse scappare facendo perdere le proprie tracce, lo avevano tempestivamente arrestato.

Nel corso di questi mesi sono state portate avanti le indagini sul conto del 37enne straniero e si è arrivati dritti al punto: il marocchino è ritenuto responsabile di altre precedenti rapine commesse con il medesimo modo di agire. Nei vari episodi ha usato simili tecniche di travisamento, modalità delle minacce e dell'uso delle armi. E un altro particolare non è sfuggito: la vicinanza geografica dei luoghi in cui si sono consumate le rapine.

Alla luce del quadro probatorio emerso, il Gip ha emesso un nuovo provvedimento restrittivo: al marocchino sono state contestate le ulteriori cinque rapine, tutte commesse tra il 4 dicembre 2023 e il 18 dicembre 2023. Il tutto nel giro di un paio di settimane. La notifica all'indagato è avvenuta nella casa circondariale di Como, dove si trova detenuto per altra causa. La polizia di Stato ha così eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta dei pubblici ministeri del VII Dipartimento, a carico del cittadino straniero di 37 anni.

Il rapinatore seriale è stato ora affidato all'Autorità giudiziaria, nella speranza che la giustizia faccia il proprio corso e che venga riconosciuta la giusta pena nei

confronti del marocchino. Che non solo ha cercato di passare all'incasso nei vari negozi, ma ha anche fatto ricorso alle minacce con tanto di forbici. Il video di una delle rapine è stato pubblicato dalla Questura di Milano.