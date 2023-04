Maxi rissa e spari nella notte a Milano. Coinvolte quindici persone

Nella notte tra giovedì 6 aprile e venerdì 7, è scoppiata una maxi rissa in strada nella periferia di Milano che ha visto coinvolte una quindicina di persone. All’altezza di Via Costantino Baroni, al civico 220 nel quartiere Gratosoglio della periferia Sud del capoluogo lombardo, sono rimasti feriti due uomini italiani di 47 anni e di 25 anni.

L’allarme

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, intorno alle 2.30 di questa notte. La polizia, infatti, ha ricevute numerose segnalazioni che sostenevano di aver sentito colpi di arma da fuoco dovuti a violenti litigi tra gruppi di persone.

Gli investigatori sul posto

In effetti, una volta giunti sul posto, gli investigatori, hanno repertato 4 cartucce sull’asfalto, di cui 2 inesplose. Le prime segnalazioni, parlavano di circa una quindicina di persone coinvolte, ma all’arrivo dei sanitari dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) e degli agenti di cinque volanti della Questura, sul posto c’erano soltanto due uomini, entrambi feriti. Secondo le ricostruzioni, le contusioni riportate non sarebbero riconducibili a colpi provenienti da arma da fuoco o da taglio. Il primo, il 47enne è finito in codice giallo al Policlinico ed è già stato dimesso; invece, il ragazzo 25enne, trasportato all’Humanitas di Rozzano, è stato operato per suturare alcune ferite. I due, entrambi italiani, risultano residenti a Rozzano.

Le prime ricostruzioni della Polizia

Stando alle prime indagini degli agenti della Questura, sembrerebbe che a sfidarsi siano state due fazioni composte da italiani e albanesi; il motivo della rissa, però, sarebbe ancora da scoprire. In base ai primi rilievi effettuati dagli agenti, al momento, è probabile che i due gruppi si siano scontrati a mani nude, considerato che nessuno ha riportato ferite da taglio e che non sono stati trovati sul posto bastoni o spranghe o altri oggetti pericolosi.

Ad occuparsi delle indagini anche gli operatori della Squadra mobile che, in queste ore, stanno cercando di ricostruire l’intera sequenza e di rintracciare tutte le persone coinvolte per far luce su quanto accaduto nella notte. Non si esclude che i colpi siano stati esplosi allo scopo di disperdere i presenti.

Alcune testimonianze in strada raccontano inoltre, che alcune persone sarebbero state uccise, probabilmente all’interno degli appartamenti, ma al momento non è arrivata la conferma da parte della questura, che diramerà l’esito delle verifiche appena finiti i rilievi e i sopralluoghi. Nella notte comunque in nessuno ospedale della città sono stati segnalati feriti da arma da fuoco.