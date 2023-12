La maximulta in autostrada. Velocità choc: a quanto viaggiava lo straniero

L'auto viaggiava a una velocità eccessiva rispetto al limite segnalato dalla cartellonistica quando è stata fotografata dagli agenti della polizia stradale di Padova. Le forze dell'ordine hanno potuto accertare in tempo reale che nelle vicinanze dell'area di servizio di Limenella Est, sull'autostrada A4, dove erano appostati, un conducente guidava la propria vettura, una Bmw con targa di prova tedesca, a 204 chilometri all'ora.

La sanzione

La sanzione prevista per il superamento di oltre 60 chilometri orari del limite consentito è del ritiro della patente e una multa di 845 euro. A circa trenta chilometri di distanza, l'auto è stata fermata da una pattuglia della polizia stradale in servizio in quella tratta. L'autista, un cittadino albanese 25enne, viaggiava con altre tre persone a bordo, tra cui anche una bambina di 4 anni che, al momento del controllo non era seduta sul seggiolino ed era senza la cintura di sicurezza. L'uomo è stato sanzionato per le suddette violazioni e gli è stata ritirata la patente di guida.

Il funzionamento dell'autovelox

Per rilevare l'eventuale superamento dei limiti di velocità vengono utilizzati gli autovelox, alla presenza o meno degli agenti di polizia stradale. Non essendo macchine perfette e avendo un margine di errore in eccesso il codice della strada prevede una tolleranza sui limiti di velocità. In pratica viene considerata una riduzione di 5 chilometri all'ora fino al raggiungimento dei 100 chilometri orari, mentre chi supera questo limite, già alto, ha diritto a una tolleranza pari al 5% del valore eccedente. In più, quando si tratta di velocità con decimali si arrotonda per difetto, ovvero la cifra più bassa. Nel caso del conducente albanese beccato sull'autostrada in provincia di Padova il superamento del limite di velocità era così netto che è stata applicata la sanzione piena.

La decurtazione dei punti sulla patente

Il codice della strada, oltre alla multa, prevede anche la decurtazione dei punti sulla patente a partire dal superamento del limite di velocità di oltre 10 chilometri all'ora. Fino a 40 chilometri all'ora in più vengono sottratti tre punti dalla patente; dai 40 ai 60 chilometri orari in più, invece, i punti persi sono sei. La sanzione più grave per i punti patente riguarda una velocità superiore di oltre 60 chilometri orari il consentito, comportamento che prevede la decurtazione di dieci punti e la sospensione diretta della patente da sei mesi a un anno. Commettendo due volte la stessa infrazione in un periodo di due anni si rischia la revoca dell’abilitazione di guida, mentre con due infrazioni per eccesso di velocità nella soglia 40-60 chilometri orari la pena è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi.