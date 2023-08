“Meglio il carcere che mia moglie”. Fugge dai domiciliari e si costituisce ad Avellino

Le lamentele eccessive, la richiesta di partecipare alle pulizie di casa, i litigi continui. Queste sono soltanto delle ipotesi sui motivi che hanno spinto un trentaseienne di Montoro, provincia di Avellino, a lasciare gli arresti domiciliari e consegnarsi ai carabinieri per farsi portare in carcere. La spiegazione dell’uomo agli agenti è stata perentoria: meglio la galera che mia moglie. Ma non si tratta di un caso isolato: il fenomeno è in crescita esponenziale già da diverso tempo.

Il caso di Avellino

Indagato per spaccio di sostanze stupefacenti, il trentaseienne era sottoposto al provvedimento limitativo di libertà personale presso la propria abitazione dal mese di giugno 2023, ma nella serata di venerdì ha deciso di lasciare moglie e domicilio. L’uomo ha dunque raggiunto la Stazione locale dei carabinieri, sottolineando di non tollerare un minuto di più la convivenza forzata con la coniuge, proponendo la soluzione per mettere d’accordo tutti: il ritorno nella struttura carceraria per scontare il resto della sua pena. Per risultare ancora più convincente, ha spiegato che se fosse rimasto ancora in casa con la compagna ci sarebbero state delle gravi conseguenze. Denunciato dai militari con l’accusa di evasione, l’irpino è stato accontentato: su disposizione della Procura, è stato trasferito nel carcere di Avellino.

I precedenti