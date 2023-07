Metrò 4 promossa tra feste e proteste

Meno due. Da martedì la M4 si allunga dall`aeroporto di Linate a San Babila (e inaugura la nuova fermata a Tricolore) e se la mattinata sarà dedicata all`inaugurazione istituzionale con il sindaco Beppe Sala, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e altre autorità, dalle 13 la linea «blu» sarà aperta al pubblico e gratuita fino a fine servizio. L`apertura delle nuove stazioni di San Babila e Tricolore verrà festeggiata per tutta la giornata con eventi sportivi, giochi e animazioni nelle aree attrezzate in superficie lungo l`asse Dateo-Indipendenza-Concordia. Si parte alle 10 con i camp estivi delle associazioni dilettantistiche di zona, si prosegue dalle 14.30 alle 17.30 con laboratori creativi, tornei di ping pong, giocoleria, danza, esibizioni acrobatiche, magia e truccabimbi.

Con l`arrivo della M4 in centro Atm ha deciso di sopprimere il bus 73 dall`aeroporto al Duomo per evitare sovrapposizioni ma si è già scatenata una protesta bipartisan. Verrà introdotto il bus notturno NM4 per la tratta Linate-Duomo solo di sera durante la sospensione del servizio (i treni circoleranno fino a mezzanotte e mezza dal venerdì alla domenica e fino alle 22 dal lunedì al giovedì). Il capogruppo della Lega Alessandro Verri e il consigliere comunale FdI Francesco Rocca hanno firmato una mozione e una domanda a risposta immediata e domani in aula a Palazzo Marino arriveranno anche residenti della zona a chiedere di salvare la 73 che attraversa viale Corsica, corso 22 marzo e corso di Porta Vittoria. Una linea usata da turisti ma anche residenti e lavoratori. «Il bus - sottolineano Rocca e Verri - presenta ridotte barriere architettoniche rispetto ai tram 27 e 12, è inclusiva, e le fermate della 73 possono essere distanti di un chilometro rispetto alle nuove fermate della M4, è il caso di piazza Santa Maria del Suffragio con piazza Tricolore. La linea 73 è più adatta a persone fragili e disabili». Chiedono all`assessore alla Mobilità Arianna Censi di mantenere il bus in servizio. Il centrodestra conta sull`asse bipartisan con i Verdi, il capogruppo Carlo Monguzzi ha definito «profondamente sbagliato» il taglio, perchè «le fermate del metrò sono troppo distanziate per soddisfare l`utenza locale». Ha convocato per mercoledì la Commissione Mobilità per «provare a rimediare».

Dopo anni di disagi, promosso ovviamente a pieni voti il prolungamento del metrò da negozianti e titolari di pubblici esercizi che hanno risposto a un sondaggio di Confcommercio Milano. Il 73% delle 768 imprese interpellate ritiene che l`arrivo a San Babila e poi la sua finalizzazione (dovrebbe arrivare al capolinea a San Cristoforo entro fine 2024) avrà un impatto economico positivo, percentuale che si alza fortemente (87%) per gli operatori che risiedono nelle vicinanze della linea, dove comunque si sono vissuti negli anni, i disagi per la cantierizzazione (che ora persistono in particolare nell`area Sant`Ambrogio-De Amicis). Con i bandi comunali sono stati erogati oltre 6,4 milioni di euro per compensare le perdite. I settori dove la ricaduta sarebbe più positiva sono ricettività (82%), ristorazione (81%), dettaglio non alimentare (79%). L`incremento del giro d`affari viene valutato entro il 10% dal 57% delle imprese milanesi. Per il 54% delle imprese la M4 contribuirà ad attrarre più turisti.