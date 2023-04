L'annuncio choc in metro: "Buttamo 'sta sigaretta o t'a devo ficca'...?"

Dopo l'invito a fare attenzione agli zingari, alla Metro A di Roma arriva un nuovo annuncio choc, rivolto però ai fumatori. A uno di questi viene praticamente intimato di gettare via la sigaretta, con tanto di triviale minaccia.

L'annuncio alla stazione San Giovanni

La denuncia arriva da un utente di Twitter, tale Mercurio Viaggiatore, che riporta spesso quanto accade sulla Metro A di Roma. Questa è stata la volta di un annuncio a dir poco singolare, che non mancherà di provocare polemiche.

Il fatto è avvenuto nella serata dello scorso venerdì 31 marzo. Nel suo post denuncia, Mercurio Viaggiatore riferisce che il dipendente Atac all'altoparlante si era rivolto in malo modo a uno dei passeggeri in attesa del vagone, intento a fumare sulla banchina alla stazione San Giovanni. " Te, direzione Anagnina, la buttamo 'sta sigaretta o t'a devo ficca' ar …? ", sarebbe stato il minaccioso annuncio.

Un messaggio a dir poco triviale, diffuso via altoparlante intorno alle 19:51, come riferisce l'utente di Twitter. A quanto pare non si tratta di una novità. Oltre all'annuncio sugli zingari, sarebbero anche altri gli avvisi che hanno lasciato scioccati i viaggiatori. "Non è la prima volta, annunci del genere in altre stazioni #Metro con incipit 'a cretino!', 'a deficiente!' etc.. (segnalerò) ", dichiara in un altro post Mercurio Viaggiatore.

La notizia ha naturalmente provocato un acceso dibattito in rete. " Strano, mi sarei aspettato un "la buttiamo sta sigaretta, zingaro, o te la devo ficca'..... ", ha commentato un utente, includendo anche l'altro annuncio che ha fatto discutere. " Ho lavorato 43 anni in fs. Un annuncio simile avrebbe comportato licenziamento per l'operatore che lo ha trasmesso. Ma forse in Atac è tutta un'altra storia ", ha dichiarato un altro. " Sono quegli operatori (non tutti per fortuna) che vogliono rappresentare quello che è l'azienda ", ha attaccato un internauta.

"In difesa di Atac mi permetto di esprimere il mio parere sul fatto che in questo caso il maleducato è colui che stava fumando sotto la metro, non l'operatore che ha fatto l'annuncio. A Roma fumano ovunque, sulla Roma Lido e in tante fermate ", ha fatto invece notare un altro.

La segnalazione ad Atac

L'episodio è stato naturalmente riportato ad Atac, che dovrà far luce sulla questione e riconoscere eventuali responsabilità. Ad oggi non sono arrivate conferme né smentite sul caso.

Se la segnalazione dovesse risultare veritiera, è molto probabile che il dipendente che ha fatto l'annuncio incorra qualche misura disciplinare.