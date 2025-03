Miart, dal mondo a Milano il racconto dell'arte moderna e contemporanea

Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea che si terrà all’Allianz MiCo di Milano dal 4 al 6 aprile prossimi organizzata da Fiera Milano con Intesa Sanpaolo come main partner, allarga i suoi confini internazionali nel segno del dialogo artistico e della condivisione anche alla città per raccontare la contemporaneità in maniera corale attraverso la rassegna e gli eventi in città che si intrecciano con quelli della Milano Art Week.

Questo nel segno del concetto di amicizia e collaborazione fra artisti sottolineato dal titolo dell’edizione 2025 “among friends” ispirato all'ultima retrospettiva dedicata a Robert Rauschenberg, artista americano a cui è dedicata la fiera a cento anni dalla nascita, che propone il racconto di oltre un secolo di storia dell'arte: dai capolavori del Primo e Secondo Novecento alle opere legate alla più stretta attualità, senza tralasciare il design d’autore, con un dialogo fra scultura e pittura, disegno e installazione, video e fotografia con visioni e cicli di lettura proposte da 179 gallerie presenti in fiera, provenienti da 31 nazioni e 5 continenti.

Fiera ed eventi che vedono protagonisti gallerie e collezionisti d’arte assieme al pubblico di appassionati presentate alle Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo a Milano, da Francesco Conci amministratore delegato di Fiera Milano, Nicola Ricciardi direttore artistico di miart, Michele Coppola executive director Arte, Cultura e Beni storici Intesa Sanpaolo e direttore Gallerie d’Italia, Cristiana Fiorini direttore generale Intesa Sanpaolo Private Banking.

“Il sostegno al settore culturale è fondamentale per Fiera Milano e rappresenta il quarto pilastro del piano industriale -sottolinea Francesco Conci - ed ha una dimensione internazionale tanto che organizziamo una importante manifestazione in Sudafrica, Investec Cape Town Art Fair 2025, che si è appena conclusa”. Michele Coppola ha invece confermato la volontà di sostenere e accompagnare “i luoghi e i momenti in cui arte e mercato si incontrano e si confrontano”.

Tre le sezioni di miart con un percorso espositivo che parte da Emergent che presenta 25 gallerie - la nuova generazione di galleristi nel sistema dell'arte - 25 gallerie che offrono uno sguardo sulle pratiche contemporanee sperimentali fra installazioni immersive, opere scultoree site-specific e di grande scala, nuovi lavori creati ad hoc per la fiera.

Established, la sezione principale invece offre una selezione di grandi maestri dell'arte moderna e pratiche contemporanee proponendo numerosi dialoghi tra artisti, spesso di generazioni differenti, i solo show e i progetti di carattere museale in cui è possibile rintracciare i movimenti più significativi dell'ultimo secolo.

Established si pone anche come complementare rispetto alle proposte offerte dalle istituzioni milanesi in occasione della Milano Art Week 2025 - l’evento promosso dal Comune di Milano – Cultura in collaborazione con l’Associazione Arte Totale - con progetti che riprendono le mostre in città, spesso ispirandosi al tema curatoriale dell’edizione, among friends. Sempre in questa sezione da non perdereil progetto Timescape, percorso tematico che accompagna i visitatori tra capolavori dei primi del Novecento.

Infine, Portal unisce dieci gallerie per altrettanti progetti che invitano a mettere in discussione la nostra comprensione di geografie, linguaggi e temporalità fisse. La sezione si ispira al tema di miart – among friends – e all'approccio visionario di Rauschenberg che vedeva l'arte come un processo collettivo che rifiuta una visione univoca del mondo e predilige processi dinamici e percorsi interconnessi che aspirino a una maggiore collaborazione e una coesistenza armoniosa.

Non solo gallerie e progetti ma anche premi, fondi di acquisizione e progetti speciali animano questa edizione: premio Herno (che inaugura inoltre lo spazio Caffè Letterario by Herno, dedicato alla presentazione di libri di artista e conversazioni); Premio LCA Studio Legale per Emergent; Premio Orbital Cultura – Nexi Group; Premio Matteo Visconti di Modrone; Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e Giovani Artisti.

Da segnalare la SZ Sugar miart commission, che in questa edizione ha dato la possibilità alle gallerie partecipanti di far interpretare ai propri artisti Musica per una fine, composizione di Ennio Morricone per coro, orchestra e nastro magnetico con la registrazione di una poesia di Pier Paolo Pasolini letta dall'autore. Tra le proposte ricevute e valutate da SZ Sugar, la proposta di Mario Airò rappresentato da VISTAMARE (Pescara, Milano) è risultata essere la più meritevole: l'opera finale sarà presentatanello spazio dedicato alla casa editrice musicale.

Confermato il Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano, istituito nel 2012: del valore di 100.000 euro è destinato a opere d'arte che andranno ad arricchire la collezione della Fondazione ospitata all'interno della Palazzina degli Orafi e che attualmente si compone di oltre 140 lavori in rappresentanza di linguaggi artistici differenti. Tutte le opere sono visibili su https://www.fondazionefieramilano.it/it/il-patrimonio/patrimonio-artistico.html.

Dalla fiera alla città dove inaugura al Museo del Novecento la mostra Rauschenberg e il Novecento, promossa da Comune di Milano – Cultura in collaborazione con miart e Fiera Milano. Negli spazi di Triennale Milano, la mostra John Giorno: a labour of LOVE a cura di Nicola Ricciardi con Eleonora Molignani, rende visibili le tracce dell’amicizia e delle collaborazioni di Giorno con alcune delle figure più significative del Novecento: da Robert Rauschenberg a John Cage, da Keith Haring a Patti Smith e Andy Wharol. Non solo, oltre alla institutional partnership con ADI Design Museum, Fiera Milano si impegna nella produzione artistica di un’opera site specific che arricchisce Largo Fiera Milano, area adiacente al quartiere fieristico e sede operativa del Gruppo. L’artista chiamata a realizzare quest’opera di arte pubblica è Alice Ronchi (1989) che ha immaginato la trasformazione di uno spazio di passaggio in una promenade poetica ispirata a un bosco fantastico in un incontro tra natura sognata e costruzione industriale, capace di restituire a questo luogo una nuova identità poetica.

Intesa Sanpaolo è presente con un progetto espositivo dedicato a Robert Rauschenberg curato da Luca Massimo Barbero, curatore associato della Collezione di Arte e Moderna di Intesa Sanpaolo. La mostra parte dall’area lounge della Banca dove sarà esposto “Blu exit” il capolavoro dell’artista statunitense, esempio straordinario della serie "Combine Painting" che consacrò il maestro come uno dei protagonisti della grande pittura contemporanea internazionale.

L’esposizione avrà una ideale prosecuzione nel caveau delle Gallerie d’Italia, eccezionalmente aperte al pubblico su prenotazione nei giorni di miart, dove saranno esposte altre tre opere dell’artista selezionate dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, prestigiosa raccolta d’arte contemporanea oggi parte delle collezioni del Gruppo Intesa Sanpaolo grazie al lascito del Cavalier Luigi Agrati: Scripture, 1974, Gulf, 1969, Clearing, 1969.

È così possibile visitare gratuitamente un luogo di straordinaria bellezza progettato nei primi anni del secolo scorso da Luca Beltrami per contenere il cavea della Banca Commerciale Italiana - normalmente si accede solo su prenotazione con visite guidate - che oggi non contiene più le cassette di sicurezza ma custodisce circa 500 dipinti appartenenti alla collezione Intesa Sanpaolo che formano inaspettati percorsi espositivi.

Anche quest’anno Intesa Sanpaolo Private Banking – la banca del Gruppo dedicata alla gestione delle esigenze finanziarie, assicurative e previdenziali della clientela private, nonché alla gestione e valorizzazione complessiva del patrimonio – è presente a miart nell’area lounge del Gruppo con incontri dedicati al servizio di art advisory, rivolto a chi considera l'arte un'opportunità di crescita diversificata del proprio patrimonio e vuole avvalersi di una consulenza altamente specializzata nella selezione, valutazione e gestione di collezioni o singole opere d’arte.

In collaborazione con il brand di moda MSGM, l’ingresso a miart sarà personalizzato con BIG EGO di John Giorno, un imponente wall painting che crea un ponte tra miart e gli eventi che accadono in città. Maison Ruinart rinnova la sua partnership con miart presentando nella Vip Lounge Ruinart, la serie "Conversations with Nature" e le opere dell'artista Julian Charrière, che propone una visione e una prospettiva unica di dialogo con la natura e gli esseri viventi.

Elle Decor Italia valorizzerà invece lo spazio della Vip Lounge con gli arredi di, mentrearricchirà l’area relax con gli iconici divani.

Tutte le informazioni su https://www.miart.it/