Miart, "talks among friends" con Marcello Maloberti al Pac di Milano

Ispirata dalla figura di Robert Rauschenberg (1925-2008) con il desiderio di celebrarne l’approccio e i principi alla base del suo lavoro - l’apertura al mondo, l’interdisciplinarietà, l’impegno per il dialogo e la collaborazione - miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano in programma dal 4 al 6 aprile 2025 all'Allianz MiCo, presenta il secondo appuntamento di talks among friends che celebrano la capacità delle istituzioni milanesi di farsi promotrici di collaborazioni e sinergie che vanno oltre la distinzione tra pubblico e privato, uscendo dai propri confini tradizionali ed esplorando nuove discipline o contaminando lo spazio pubblico.

Ciascuna delle cinque istituzioni coinvolte - Fondazione Prada, Museo del Novecento, PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, Pirelli HangarBicocca e Triennale Milano - ha proposto e curato un incontro pubblico costruito attorno alla propria ricerca e alle mostre in corso, strettamente legato al tema della collaborazione e dell’amicizia in campo artistico, intesa come volontà di un reciproco sostegno, paritario e genuinamente solidale.

Il secondo incontro del ciclo di talks among friends si terrà giovedì 12 dicembre alle ore 18.30 al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea dove è attualmente in corso METAL PANIC, la più ampia e completa esposizione mai dedicata all’opera di Marcello Maloberti e, prendendo come titolo una delle sue famose Martellate - L’artista è lo spazio dell’incontro - converseranno Marcello Maloberti, Diego Sileo, curatore del PacC e della mostra e Nicola Ricciardi, direttore artistico di miart.

L’appuntamento sarà un’occasione per discutere di come il concetto di collaborazione caro anche a Rauschenberg, influisca da diversi punti di vista anche sull’opera di Marcello Maloberti. Nel suo percorso artistico, il trovarsi e il lavorare insieme si trasformano in un atto generativo, dove la collettività diventa un'opera vivente, capace di sprigionare energia poetica e creare nuove connessioni tra corpi, oggetti e spazi. Se la collaborazione è infatti spesso elemento fondante di progetti che coinvolgono comunità, luoghi pubblici e processi creativi condivisi, parallelamente il reciproco sostegno tra istituzioni crea un tessuto culturale cittadino coeso e sinergico.

Esempio emblematico è la città di Milano, che sin dagli esordi ha sostenuto Marcello Maloberti nella costruzione della sua pratica artistica e che oggi, attraverso Metal Panic, diventa destinataria di una sentita dichiarazione d’amore.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. La mostra Metal Panic rimarrà aperta al pubblico fino alle 22.30