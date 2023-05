“Migliaia di biglietti irregolari”. L’esposto del 2015 sulla funivia del Mottarone

"Da quando il concessionario ‘Ferrovie del Mottarone spa’ ha ripreso la gestione dell'impianto, 13-14 anni fa, su affidamento della Provincia del Verbano Cusio Ossola, sarebbero stati rilasciati migliaia di biglietti all'anno, prevalentemente a gruppi e coppie, in contabilità separata" : questo uno dei passaggi dell’esposto presentato alla Procura di Torino tra novembre e dicembre 2015 da Alfredo Macrì Del Giudice, ex comandante dei vigili di Stresa e all'epoca consigliere comunale di minoranza. L’esposto in questione fa parte del fascicolo processuale per la strage del Mottarone del 23 maggio 2021 in cui morirono quattordici persone tra cui due bambini.

L’esposto sulla funivia del Mottarone

Secondo quanto riportato nell’esposto, se dichiarati ed emessi regolarmente quei biglietti avrebbero fatto crescere il numero dei passeggeri trasportati annualmente di circa 20 mila unità. “Il che porterebbe a dedurre, qualora ciò rispondesse al vero che, calcolando il prezzo medio di ogni viaggiatore il 12 euro cadauno, ci sarebbe un occultamento di entrate di circa 24.000 euro l'anno” , si legge ancora. L’ex comandante della polizia municipale di Stresa ha sottolineato che dopo il suo esposto non ha ricevuto alcun tipo di chiamata da parte della Procura di Torino. Fu proprio Alfredo Macrì Del Giudice a inviare alla magistratura torinese una serie di puntualizzazioni sulla sicurezza e sulla gestione della funivia del Mottarone, accendendo i riflettori sull’utilizzo dei forchettoni, senza dimenticare la gara d’appalto per la revisione generale dell’impianto.