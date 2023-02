Don Biancalani: predica la disobbedienza: "accogliere ogni giorno"

La strage di migranti avvenuta al largo di Cutro continua a far discutere. E per quanto il presidente del consiglio Giorgia Meloni abbia espresso il proprio cordoglio per le vittime ed annunciato di aver scritto all'Europa per chiedere un intervento deciso sulla "questione migranti", partendo dal contrasto agli scafisti ( "Più gente parte, più gente più rischia di morire e la tragedia di Crotone non può lasciare indifferenti" , ha dichiarato ieri intervenendo durante il programma "Cinque Minuti" condotto da Bruno Vespa ) gli attacchi al governo (spesso strumentali) sembrano proseguire. E sull'argomento, nelle scorse ore, ha preso posizione anche don Massimo Biancalani. Il parroco di Vicofaro (una frazione del Comune di Pistoia, in Toscana) ospita attualmente nei locali della chiesa toscana più di un centinaio di migranti.

"Vicofarosempre di più presidio di umanità"

"C'è un clima di morte intorno ai migranti, a tutti i livelli: le politiche, le leggi, la società. C'è una volontà di non vedere e al tempo stesso di respingere tutti - si legge nella nota pubblicata dal "parroco dei migranti" sui propri canali social - c'è una disumanità ormai dilagante che sarà difficile da arginare. Passerà anche quest'ultima tragedia, presto in pochi si ricorderanno. A noi non resta che disobbedire a questo clima e rispondere positivamente e concretamente, accogliendo ogni giorno. Vicofaro continua fra mille difficoltà e ostilità a soccorrere per essere sempre di più un presidio di umanità". Un'uscita nella quale il parroco sembrerebbe lanciare un'accusa nemmeno troppo velata ai politici e al governo Meloni in particolare, ma che è stata oggetto di critiche da parte di diversi utenti e parrocchiani rimasti quantomeno perplessi dinanzi ad un attacco che pare essere basato in primis su ragioni ideologiche.

Monsignor Tardelli mette le mani avanti