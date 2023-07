Don Biancalani nei guai: disposto lo sgombero della parrocchia di Vicofaro

Nei giorni scorsi i tecnici di Asl, insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco, hanno accertato la " persistenza delle problematiche igienico-sanitarie già più volte evidenziate, con aggravamento delle stesse". E sulla base di quanto emerso da quel sopralluogo, i locali della parrocchia di Vicofaro dovranno essere sgomberati. Queste le ragioni alla base dell'ordinanza contingibile ed urgente firmata nelle scorse ore dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. E non si tratta del primo scontro fra il primo cittadino di centrodestra e don Massimo Biancalani, il "parroco dei migranti". Proprio una decina di giorni fa, ad esempio, si è celebrata in tribunale l'udienza-filtro di un procedimento che vede don Biancalani accusato di non aver ottemperato ad un'altra ordinanza del Comune, che imponeva la rimozione di rifiuti e deiezioni dalle aree di pertinenza della chiesa di Santa Maria Maggiore.

Rifiuti, degrado e sicurezza: le criticità di Vicofaro

Scarti che sarebbero direttamente correlati all'esperienza di accoglienza migranti: stando a quanto più volte denunciato dal Comitato dei residenti di Vicofaro (con i componenti che hanno di recente annunciato di essersi rivolti ad un avvocato per valutare la possibilità di chiedere un risarcimento danni alle istituzioni coinvolte, ndr) gli spazi della parrocchia ospiterebbero dai 150 ai 200 migranti. Un sovraffollamento che avrebbe peraltro creato gravi problemi legati all'igiene, al decoro e alla sicurezza all'intera frazione. Criticità che i vicofaresi lamentano come detto da tempo e che Asl sembra aver confermato, visto che in una nota Tomasi motiva la firma dell'ordinanza come un atto a tutela della "comunità locale e delle persone presenti all’interno della parrocchia, la cui condizione è stata definita a rischio per le molteplici criticità riscontrate negli ambienti verificati". Il provvedimento è stato notificato ieri sera al legale rappresentante della parrocchia Massimo Biancalani.

Il sindaco: "Intervenire prima che accada qualcosa di irreparabile"