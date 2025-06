Milan Marriot Hotel riapre i battenti con una nuova identità

Ascolta ora 00:00 00:00

Il celebre Milan Marriott Hotel torna ad accogliere i suoi ospiti, completamente trasformato. Icona dell’accoglienza milanese, l’hotel si presenta oggi con un look rinnovato che segna l’inizio di un nuovo capitolo: ambienti ripensati, maggiore attenzione al comfort e un’estetica contemporanea danno vita a una struttura più dinamica, elegante e funzionale. Un ritorno che segna una tappa significativa per la città e per l’ospitalità urbana.

Nel cuore di Milano

Posizionato da sempre nel cuore pulsante di Milano, l’hotel si rinnova abbracciando un’estetica contemporanea che dialoga armoniosamente con la propria eredità. Le sue 317 camere sono state oggetto di una ristrutturazione completa, ispirata a uno stile minimal chic dove funzionalità ed eleganza si fondono. Arredi dal design essenziale, materiali naturali e dettagli raffinati definiscono spazi moderni e confortevoli, concepiti per offrire un’esperienza di soggiorno all’insegna del relax e della qualità.

In una posizione privilegiata nel cuore di Milano – a breve distanza dal Duomo, dallo stadio di San Siro e dal centro congressi MiCo – il Milan Marriott Hotel rafforza la sua identità versatile. Punto d’incontro tra business e leisure, rappresenta la scelta ideale tanto per i viaggiatori d’affari quanto per chi desidera scoprire le bellezze della città, grazie a una proposta ricettiva capace di coniugare funzionalità, comfort e spirito urbano.

Gli spazi

Uno dei punti di forza dell’hotel è rappresentato dai suoi oltre 3.000 mq dedicati agli eventi, che ne fanno il più ampio centro congressi situato nel cuore di Milano. A disposizione degli ospiti, due ampie sale da 400 mq – unibili in un unico spazio modulare da 800 mq – e 14 sale riunioni multifunzionali, ideali per ospitare meeting aziendali, conferenze, cerimonie ed eventi privati di ogni dimensione.

Il processo di trasformazione dell’hotel è ancora in pieno svolgimento. Entro la fine dell’anno, prenderanno vita nuovi ambienti dedicati alla ristorazione e al tempo libero, a cominciare dalla futura sala “Leonardo”, destinata a diventare il fulcro dell’esperienza gastronomica. In questo spazio, l’eredità siciliana della famiglia Russotti – proprietaria della struttura – sarà protagonista con un menù che reinterpreta i grandi classici dell’isola in chiave contemporanea, fondendo autenticità e innovazione.

Il rinnovamento

A completare il rinnovamento dell’hotel, un esclusivo club con drink bar e terrazza affacciata sulla strada, concepito come uno spazio dinamico e aperto alla città. Un ambiente dal gusto metropolitano e internazionale, ideale per sorseggiare un aperitivo tipicamente milanese, godersi un cocktail serale o concedersi una pausa di relax in ogni momento della giornata.

Questo progetto incarna pienamente la visione della famiglia Russotti che, attraverso RGH – Russotti Gestioni Hotels, guidata dal Managing Director Pippo Russotti – continua a scommettere sull’ospitalità di alto livello, fondendo l’autenticità delle radici italiane con l’eccellenza degli standard globali. RGH – primo e principale franchisee Marriott in Italia – consolida la propria presenza con cinque hotel distribuiti tra Roma, Milano, Venezia, Giardini Naxos e Siracusa, per un totale di 1.476 camere e oltre 17.000 mq dedicati agli eventi.

Con la conclusione di questo importante restyling, il Milan Marriott Hotel si presenta alla città in una veste completamente rinnovata, pronto a riaffermarsi come protagonista dell’ospitalità milanese. Un nuovo landmark per chi cerca un'accoglienza che unisce la solidità della tradizione all’energia dell’innovazione.

