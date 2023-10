Lo stupra e poi lo deruba. Le violenze della romena su un 80enne

Tutto è cominciato con delle attenzioni sessuali, fatte per distrarlo e approfittarne per derubararlo sempre più di frequente. In mezzo lo strazio di un uomo ultra 80enne, residente a Milano, costretto a subire le violenze da parte di una 38enne romena che, con la scusa di adescarlo, si è introdotta ripetutamente in casa per portargli via degli oggetti di valore. Le indagini sono state condotte dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo e hanno portato all'arresto in flagranza della donna per due reati: violenza sessuale e furto aggravato.

La vicenda

Rimane ancora oscura l'origine del loro rapporto perché non si sa come si siano conosciuti e dopo quanto tempo la donna avrebbe cominciato a fare violenza all’uomo e a rubargli in casa. L’unica cosa certa è che i due erano conoscenti da tempo e che lei era riuscita a guadagnarsi la sua fiducia, conquistandolo con modi gentili e lusinghe nei suoi confronti. Difficile dire se i due fossero solo amici o se avessero una relazione sentimentale, ma l’anziano aveva molta considerazione della donna, forse perché soffriva la solitudine e, come per tante persone di una certa età, avere la compagnia di qualcuno poteva essere un modo per sentirsi meno solo e ricevere dell’affetto.

Dopo essersi conosciuti meglio, l’anziano non si è fatto alcun problema ad aprire le porte di casa alla 38enne, ma quest'ultima avrebbe rilevato le sue reali intenzioni il momento dopo aver varcato la soglia dell’abitazione. L’ultra 80enne sarebbe stato oggetto di molestie e violenze sessuali senza riuscire a ribellarsi alle angherie subite. Tramite gli abusi, la romena era in grado di raggirare e controllare l’uomo per mettere in atto la seconda parte del suo piano: il furto di soldi e di beni di valore. Per diverso tempo, l'uomo non ha fatto altro che subire da parte della sua carnefice e non è chiaro se sia sempre stato lui, di sua iniziativa, ad aprire casa alla 38enne come se fosse affetto dalla sindrome di Stoccolma o se la stessa si sarebbe introdotta nell’appartamento anche in altro modo.

La denuncia

I figli della vittima avevano intuito che ci fosse qualcosa di strano nel rapporto tra lui e la romena. Sin dall'inizio avevano capito che lei volesse approfittare del padre e quando hanno saputo come realmente si comportava con lui, hanno deciso di denunciarla alle forze dell'ordine. Nella notte tra martedì e mercoledì, i carabinieri hanno arrestato la romena e il gip del Tribunale di Milano, Natalia Imarasio, dovrà convalidare l’arresto nelle prossime ore. Per l'anziano, forse, l'incubo può dirsi concluso.