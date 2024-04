Milano, abusi su quattro bambine della materna: arrestato maestro

Choc a Milano, dove l'educatore di una scuola materna è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata commessa su dei minori. A incatrare l'uomo sono stati dei filmati che lo avrebbero ripreso nell'atto di commettere delle molestie nei confronti di alcune bambine iscritte all'asilo.

Gli abusi e le indagini

Sul caso, trattandosi di bambini molto piccoli, permante il massimo riserbo. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, però, a finire in manette è un uomo di 34 anni impiegato come maestro in una scuola materna di Milano. A quanto pare sono state una serie di segnalazioni a far scattare le indagini degli inquirenti, che sono cominciate a partire della scorso 13 aprile. Si parlava, nello specifico, di strusciamenti e palpeggiamenti nei confronti di almeno quattro bambine della materna. Il 34enne è stato quindi attenzionato dal 13 aprile, e fino ad oggi le indagini degli inquirenti sono proseguite.

Lo scorso mercoledì, grazie all'istallazione delle telecamere di sorveglianza, l'educatore sarebbe stato ripreso in video mentre si aggirava intorno alle sue piccole vittime, molestandole. Sono stati gli agenti della polizia di Stato a piazzare le telecamere che hanno fornito un'importante prova che potrà essere utilizzata dagli inquirenti. Stando a quanto riferito sino ad ora, sono al momento quattro le bambine che hanno subito abusi all'interno dell'asilo, sito nell'area Sud Ovest di Milano. A seguito di quanto scoperto, il 34enne è stato arrestato in flaganza dalla polizia locale per violenza sessuale aggravata. Si attende ora l'udienza di convalida presieduta dal gip.

Le piccole vittime avrebbero tutte dai 4 ai 5 anni, e il rischio è che possano aver riportato traumi di natura psicologica. A occuparsi della delicatissima inchiesta è il pubblico ministero del foro di Milano Rosaria Stagnaro. A quanto pare le molestie sarebbero avvenute in classe, alla presenza dei compagni delle bambine.

Timore per gli asili

C'è timore, da parte dei genitori, per quanto accade in alcune scuole materne. Soltanto pochi giorni fa, infatti, la notizia di una maestra, dipendente di un asilo nido di Milano, finita agli arresti domiciliari per aver maltrattato alcuni dei piccoli che avrebbe invece dovuto accudire con amore.

L'educatrice, una donna di 45 anni, ha ricevuto la misura cautelare venerdì scorso. Secondo le accuse, la maestra avrebbe maltrattato almeno dieci bambini del nido, insultandoli e picchiandoli.

Li copriva completamente con una coperta

a consumare il cibo velocemente

" o li obbligava "", è emerso dalle indagini, come riportato da FanPage.