Milano: aggrediti e derubati due adolescenti su un treno regionale per dieci euro

Minacciati con un coltello per soli dieci euro due giovani adolescenti da un ragazzo di 26 anni. Questo è quanto accaduto ieri pomeriggio, domenica 23 aprile, sul passante della linea S6 in transito per Milano. Si tratta dell’ennesima aggressione su uno dei treni regionali che attraversano il capoluogo lombardo.

L’aggressione sul treno regionale

Nel pomeriggio di ieri due minorenni, rispettivamente di 14 e 15 anni, si trovavano a bordo del convoglio 24653 della linea 6 del passante ferroviario che collega Treviglio a Novara. L’aggressore, un italiano con precedenti, si è avvicinato ai due giovani – che erano insieme sullo stesso vagone del treno regionale - colpendoli prima al volto con una serie di schiaffi e poi, dopo aver estratto un coltello a serramanico, gliel’ha puntato contro, intimandoli di dargli tutti i soldi in contanti che avevano. I due adolescenti sono riusciti a mettere insieme non più di dieci euro. Questa la cifra derubata dal rapinatore che poi è subito sceso dal treno alla stazione di Porta Vittoria, al centro di Milano.

L’arresto dell’aggressore e rapinatore

Nonostante il malvivente avesse tentato di fare perdere le sue tracce, alla banchina della stazione è stato immediatamente fermato dai carabinieri che lo hanno subito identificato. I militari, dopo averlo perquisito, hanno rinvenuto in suo possesso il coltello a serramanico utilizzato per minacciare i due adolescenti, oltre che l’irrisorio bottino di dieci euro. L’uomo, già pregiudicato, è stato tempestivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e adesso l’arresto dovrà essere convalidato.

L’allarme sui treni regionali

È da tenere sotto controllo la situazione sui treni regionali passanti per il capoluogo lombardo. È indicativo, infatti, che quest’aggressione arrivi esattamente due giorni dopo alla notizia dell’arresto di un uomo egiziano di 36 anni, accusato di avere abusato di una ragazza 21enne, lo scorso 5 aprile, proprio su un treno regionale in transito a Milano in direzione Treviglio, in provincia di Bergamo.