Milano, aggredito a bottigliate e rapinato un 18enne pakistano: ricoverato

La zona della stazione centrale di Milano è sempre più oggetto delle scorribande di ladruncoli disposti a tutto pur di mettere a segno furti e rapine. Soldi, oggetti preziosi e telefonini sono il bottino dei malviventi, i quali solitamente prendono di mira persone che passeggiano da sole. L’ultimo episodio, avvenuto questa mattina, è finito nel sangue. All’angolo di via Macchi e via Napo Torriani, come riporta Milano Today, un ragazzo pakistano di 18 anni è stato prima aggredito verbalmente e poi percosso violentemente con una bottiglia.

Il fatto

L’aggressione è avvenuta poco prima delle 11,30 quando il 18enne è stato avvicinato da tre persone. Inizialmente si era pensato a un diverbio tra conoscenti, ma poi gli investigatori hanno confermato che si è trattato di una rapina. I ladri, che dovrebbero essere di origine nordafricana, puntavano a rubare i soldi e il telefonino del pakistano. Di fronte alla resistenza opposta da quest’ultimo è partito il pestaggio. Il malcapitato è stato colpito con una serie di bottigliate che gli hanno provocato una profonda ferita al braccio destro. A quel punto, alla vista del sangue, i rapinatori si sono allontanati e il ragazzo è stato soccorso da alcuni passanti.

La corsa in ospedale

Giunti sul posto, i medici del 118 hanno immediatamente trasportato il 18enne al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Nonostante la ferita al braccio sia seria le condizioni del giovane non destano preoccupazione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile. Non è la prima volta che nelle vicinanze della stazione centrale accadono episodi di violenza di questo genere.

Gli altri episodi

Pochi mesi fa, a marzo, in due giorni si sono verificate due rapine. Prima un 23enne ha aggredito e derubato otto persone ferendone sei, poi un 33enne del Bangladesh è stato malmenato da due uomini e rapinato del portafoglio. Nello stesso mese un uomo del Camerun è stato accerchiato da tre malviventi e aggredito. Anche in quel caso i ladri, prima di rapinarlo, lo hanno colpito con alcune bottigliate in testa. Nonostante in zona esistano le telecamere di videosorveglianza non diminuiscono i casi di rapine violente, a dimostrazione che quell’area andrebbe presidiata in maniera più assidua dalle forze dell’ordine.