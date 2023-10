Milano, cinghiale fa il bagno in Darsena: "arrestato" dalla polizia

Dopo Roma è la volta di Milano fare i conti con i cinghiali. Questa mattina la polizia locale del capoluogo meneghino ha infatti provveduto a catturare uno di questi animali con l'aiuto dei vigili del fuoco, e non si tratta neppure della prima vola.

Il bagno nella Darsena

Le segnalazioni sono arrivate questa mattina, quando alcune persone hanno avvistato l'ungulato che nuotava nel Naviglio, trascinato dalla corrente. Arrivato alla Darsena, è riuscito a raggiungere la terraferma come se nulla fosse, ma a quel punto ha trovato ad attenderlo gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Avvisati dai cittadini, infatti, entrambi i corpi avevano raggiunto la zona per recuperare l'animale.

Servendosi di una rete, la polizia locale è riuscita a prendere il cinghiale, catturato in via Lodovico il Moro. L'ungulato è poi stato sedato, perché non facesse del male a se stesso o agli altri. È molto probabile che l'esemplare provenga dalle campagne, e che sia giunto fino a Milano finendo nel Naviglio. La corrente può averlo spinto fino alla città, impedendogli di uscire dall'acqua.

Le autorità hanno contattato la polizia provinciale, a cui spetta la competenza in casi come questi.

Il precedente

Non si tratta della prima volta che i cinghiali arrivano a Milano. Nell'estate del 2022, infatti, un altro esemplare è stato avvistato mentre nuotava nella Darsena. La segnalazione venne fatta il 4 agosto e ci vollero due settimane per recuperare l'animale, particolarmente difficile da acciuffare.

Il cinghiale tenne impegnati vigili del fuoco, tecnici della rete metropolitana, agenti della locale, uomini della protezione civile e del nucleo ittico venatorio. Furono addirittura piazzate delle trappole, senza successo. Alla fine, dopo 14 giorni di tentativi, l'ungulato venne trovato in un canale di scolo dell'Olona, anche se non fu possibile recuperarlo in vita.