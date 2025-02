Milano, arrestata la veggente-spacciatrice: "Sapevo che sareste arrivati"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Sapevo che sareste venuti a cercarmi, non per niente predico il futuro».

Capacità divinatorie a parte, in realtà la cartomante-spacciatrice arrestata mercoledì pomeriggio dalla squadra investigativa del commissariato di polizia «Greco_Turro» il giorno prima di essere fermata era venuta a conoscenza della cattura di uno dei suoi clienti, un ragazzo che andava da lei per rifornirsi di hashish. E così aveva «alzato le antenne», in attesa di ricevere la visita delle forze dell'ordine. Agli agenti che l’hanno fermata mentre, per strada, portava a spasso uno dei tre pitbull che vivono in casa con lei, questa donna di 38 anni metà italiana e metà egiziana che risponde al nome di Faten El Touny, non ha opposto alcuna resistenza, dichiarando senza reticenze: «Sì, in effetti un po’ di droga nel mio appartamento ce l’ho, circa due chili di hashish». E così dicendo li ha accompagnati tranquillamente in casa sua.

In casa la donna ha subito consegnato agli investigatori 270 grammi di «fumo», la busta con l’erba e la macchinetta contasoldi per le banconote: strumento, quest’ultimo, che ha insospettito ulteriormente i poliziotti spingendoli a perquisire l’appartamento della madre del compagno italiano (l’uomo al momento in galera per spaccio di stupefacenti, ndr) al piano di sopra. «Le carte avevano ragione...e sapendo che sareste arrivati infatti avevo spostato la droga a casa di mia suocera» ha ribadito Faten mettendo ancora una volta l’accento sui suoi poteri.

E così Faten ha indicato un armadio all’ingresso, dove i poliziotti hanno sequestrato un pacco con un chilo e 4 etti di hashish divisi in panetti e un bilancino.

La cartomante è finita come il marito a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida. I pitbull sono stato affidati a una vicina. Con buona pace della suocera, una incensurata contro la quale non sono stati presi provvedimenti di alcun genere.