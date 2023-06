Milano: arrestato un uomo che ha aggredito la compagna in un locale

“Ti accoltello” e “ti ammazzo”: sono queste le frasi che un uomo con il coltello in mano ha pronunciato nei confronti della compagna in un locale milanese dopo che la donna lo aveva denunciato per maltrattamenti. L’uomo è stato arrestato nella serata di ieri sera a Milano e a darne l’allarme sono state delle ragazze che hanno assistito direttamente all’accaduto.

Prima la denuncia

La donna dopo era stata aggredita dal compagno nel pomeriggio si era recata in ospedale e aveva deciso di denunciarlo per maltrattamenti; è a questo punto che l’uomo ha deciso di raggiungerla in un locale nel cuore di Milano - in zona San Marco – e l’ha minacciata con un coltello in mano dinanzi agli altri clienti. Così, dopo l’allarme lanciato da alcune ragazze spaventate che hanno assistito all’aggressione, un cameriere ha chiamato tempestivamente i carabinieri. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti intorno alle ore 22.40 e hanno rincorso e arrestato il violento che, nel frattempo, stava tentando di fuggire verso via Moscova.

La relazione tra i due

La coppia stava insieme dal 2022; i due si erano conosciuti online e poco dopo tempo era iniziata la convivenza a casa di lei. Secondo quanto riferito dalla donna ai carabinieri, l’uomo sin dall’inizio della loro relazione aveva mostrato atteggiamenti violenti nei suoi riguardi, addirittura arrivando anche ad aggredire il figlio adolescente. Il 51enne consumatore abituale di cocaina aveva indotto anche la compagna 55enne a fare uso di droga tanto da chiederle sino a 4.000 euro al mese in cambio degli stupefacenti che le dava.

La denuncia della vittima

È per questo che la donna nella giornata di ieri pomeriggio aveva deciso di rivolgersi ad una comunità di recupero per chiedere aiuto e ad un centro antiviolenza, oltre che sporgere denuncia contro l’uomo. Al rientro della vittima dalla stazione dei carabinieri, però, il 51enne ha nuovamente aggredito la compagna, salvo poi essere allontanato dalla polizia che nel frattempo è intervenuta. La 55enne è finita in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli a causa delle lesioni procurate dal compagno ed anche lì, l’uomo l’ha raggiunta minacciandola in cambio di denaro per la droga. L’aggressione poi è proseguita nel locale milanese, luogo in cui la vittima si era recata per cenare da sola.