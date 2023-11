Neve a Milano: ecco quando aspettarsi i primi fiocchi in città

I cieli sono sereni ma la notte appena trascorsa è stata di ghiaccio a Milano e nel suo hinterland con una media di -2°C. Tra qualche ora, però, arriverà un'intensa perturbazione che potrà riportare la neve anche sul capoluogo lombardo.

Quando potrebbe nevicare

Ecco che, grazie all'aria fredda in arrivo dall'artico e dal "cuscinetto" freddo padano che si è già formato nelle ultime notti, giovedì 30 novembre potrebbe cadere un po' di neve ma senza causare eccessivi disagi: lo dicono gli esperti di 3Bmeteo spiegando che si attende " un peggioramento del tempo tra giovedì e venerdì, dopo un mercoledì ancora in gran parte soleggiato (nubi in aumento solo dalla sera)", ha spiegato l'esperto meteorologo Andrea Colombo. Il momento più favorevole sembra essere tra la prossima notte e il primo mattino mentre successivamente " solo pioggia ma clima freddo ": infatti, durante le ore centrali di giovedì le temperature aumenteranno quel tanto che basta a trasformare la dama bianca in pioggia, la neve cadrà soltanto intorno ai 400 metri di quota per poi toccare i mille metri da venerdì.

Insomma, si tratterà per lo più di neve "coreografica" che non dovrebbe dare più di tanto fastidio alla viabilità cittadina anche perché successivamente la quota della neve si innalzerà intorno ai mille metri e ancor di più nella giornata di venerdì quando nevicherà soltanto in montagna. Infatti, anche se farà molto freddo, la temperatura massima toccherà i 5 gradi mentre la notte di venerdì non si scenderà al di sotto dei 4°C anche a causa della copertura nuvolosa e di aria più mite in arrivo da sud.

La tendenza successiva

Altro gelo, però, arriverà a Milano dalla notte su domenica quando i cieli sereni favoriranno la dispersione di calore nell'atmosfera e sul capoluogo si andrà nuovamente sotto lo zero durante la notte, previsti -2°C. Una potenziale nuova nevicata potrebbe esserci anche nelle prime ore di lunedì 4 novembre quando si riproporrà, in maniera però meno evidente, la situazione delle prossime ore: deboli nevicate anche in pianura con la quota in veloce rialzo nelle ore centrali della giornata. Anche la prossima settimana, però, l'aria artica la farà da padrone con clima pienamente invernale e nuove potenziali nevicate anche in pianura in concomitanza del Ponte dell'Immacolata e della festa per eccellenza dei milanesi, Sant'Ambrogio.

Oggi, però, è troppo presto per stilare una previsione così a lungo termine (mancano 10 giorni): su Milano potrebbero quindi esserci un paio di nevicate "coreografiche" tra domani e lunedì mentre si fa incerto, come detto, la situazione meteorologica a medio-lungo termine.