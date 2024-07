Milano, assalto al portavalori in un'area di servizio. E' caccia ai ladri

immagine da Gmaps

Dopo il colpo di Sassari, e quello, ancor più recente, nel Brindisino, arriva la notizia di un nuovo assalto a un portavalori, avvenuto stavolta nel Milanese. Stando a quanto riferito sino ad ora, due guardie giurate sono state aggredite alle spalle in un'area di servizio e il bottino è finito nelle mani dei criminali. Ancora da quantificare i danni.

La ricostruzione

Stando a quanto riportato, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, martedì 9 luglio, intorno alle 10.00. Alle 8.30 un furgone portavalori della ditta Battistolli si è fermato presso l'area di servizio "La Sirenella" sulla strada statale Milano-Meda, nei pressi del Comune di Paderno Dugnano. Le guardie giurate che si trovavano in servizio avevano deciso di fare una piccola sosta, recandosi al bar. Doveva trattarsi di una semplice pausa caffé. I due uomini non potevano certo immaginare che una banda criminale li aveva presi di mira.

A quanto pare i criminali hanno atteso che le guardie giurate uscissero dal locale per assalirle alle spalle e poi minacciarle con delle armi. I due sono stati quindi costretti a seguire i malviventi e a lasciarsi chiudere e ammanettare nel portavalori. A quel punto il furgone è entrato in possesso dei malviventi, che hanno guidato il mezzo fino a portarlo in una zona verde e isolata, dove hanno potuto prendere tranquillamente il bottino e darsi alla fuga. Il furgone è stato invece abbandonato nel Comune di Nova Milanese.

Caccia all'uomo

Inermi e lasciati disarmati, i due dipendenti della ditta Battistolli hanno solo potuto dare l'allarme. Ancora non si sa a quanto ammonti il danno economico causato dai criminali. Si pensa che siano riusciti a sottrarre una cifra che si aggira intorno ai 500mila euro.

A raggiungere la zona sono stati i carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano, seguiti poi dagli operatori sanitari del 118, arrivati per prestare aiuto alle guardie giurate.

I vigilantes sono stati accompagnati per dei controlli all'ospedale di Garbagnate Milanese. Dopo aver ascoltato il racconto dei due uomini, i carabinieri hanno invece dato immediato avvio alle ricerche. La banda criminale èin tutta la Lombardia.