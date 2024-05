Colpisce il pavè sollevato e prende fuoco. Paura in strada a Milano

Paura questa mattina in via Rubens, a Milano, dove un'auto ha preso fuoco a seguito di un incidente. A quanto pare la vettura era finita contro un massello parzialmente divelto del pavé e tanto è bastato per provocare una fuoriuscita di fumo e di fiamme. Per fortuna il conducente è riuscito ad accorgersene in tempo e ad uscire dal veivolo.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato questa mattina, domenica 19 maggio. Un Suv Kia ibrido stava percorrendo via Rubens quando è avvenuto l'incidente. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, l'auto è andata a colpire un massello del pavé che si era sollevato dal manto stradale. La pietra ha raschiato contro la parte inferiore della vettura, provocando dei danni. La persona che si trovava alla guida del mezzo si è fortunatamente accorta della fuorisciuta di fumo ed è riuscita a scendere in tempo, uscendo per strada. A quel punto ha provveduto personalmente a contattare i soccorsi, ma ormai il danno era fatto.

A seguito dell'incidente, infatti, si è innescato un violento incendio, che ha coinvolto altre due vetture posteggiate nelle vicinanze. I danni sono stati pertanto ingenti anche se, per fortuna, non sono stati registrati feriti.

Subito dopo la chiamata, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco, seguiti dagli agenti delle forze dell'ordine. L'uomo ha raccontato tutto ciò che era accaduto. Via Rubens è stata bloccata per consentire l'intervento dei soccorsi e tutelare la sicurezza degli altri automobilisti. Anche i tram della linea 16 sono stati bloccati. Alla fine l'incendio è stato sedato. In tutto sono servite due squadre dei vigili del fuoco. C'è stato poco da fare per il suv, divorato dalle fiamme. Danni anche per una seconda vettura, e per un furgone.

Le indagini

Chi di dovere dovrà ora cercare di capire che cosa possa aver provocato l'incendio. Gli agenti hanno provveduto ad affettuare i promi rielievi, necessari per ricostruire le dinamiche della vicenda.

Secondo una prima ipotesi, la pietra semi divelta avrebbe colpito ildell'auto ibrida, e ciò avrebbe innestato il rogo, ma è ancora tutto da chiarire.