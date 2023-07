Milano, cambia tutto per l'ingresso in Area C: ecco i dettagli e le tempistiche

Entrare in Area C sarà molto più costoso: l'aumento del ticket per accedere nella ztl di Milano dopo mesi di confronti interni alla giunta, è ormai definito da settimane, alla maggioranza e con gli uffici tecnici del Comune. E così l'ingresso passerà da 5 euro a 7,50 euro. Tuttavia la novità più rilevante della delibera di indirizzo politico che il sindaco Giuseppe Sala vorrebbe portare oggi in giunta potrebbe essere l'estensione degli ingressi a pagamento anche al sabato e alla domenica. Quindi una tariffa d'ingresso più elevata e valida sette giorni su sette.

Area C, novità anche per i residenti

Il progetto (tranne ripensamenti dell'ultimo minuto) sembra ormai consolidato, ma non verrà attuato in un unico blocco. Tenendo conto infatti dell'estate, l'aumento del ticket dovrebbe partire da settembre o comunque entro l'autunno. L'ingresso in centro aumenterà anche per i residenti nella cerchia dei Bastioni: oggi loro hanno 40 entrate gratuite e, dalla quarantunesima, c'è la tariffa scontata a 2 euro. Anche questa, dovrebbe aumentare del 50%: e quindi passerà a 3 euro. L'estensione al finesettimana è invece una modifica molto più "profonda" che, una volta incardinata nella delibera di indirizzo, dovrebbe scattare soltanto dopo l'approvazione del nuovo Piano generale del traffico urbano. A Londra, per esempio, l'estensione della congestion charge al weekend è già avvenuta da tempo, ma con deroghe quasi inesistenti.

Il nuovo scenario della mobilità