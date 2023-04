Milano: confermato lo sciopero dei mezzi pubblici. Ecco i possibili disagi

In programma un nuovo sciopero dei mezzi Atm. Un rientro decisamente poco piacevole per i pendolari milanesi a seguito del ponte del primo maggio. Infatti, come fa sapere Atm, è previsto per martedì 2 maggio uno sciopero dei trasporti pubblici locali a livello nazionale.

L’orario dello sciopero dei mezzi

L’agitazione, già preannunciata sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata anche confermata dall'Azienda che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo con la seguente nota: "Martedì 2 maggio il sindacato Confail Faisa ha proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali a livello nazionale. A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 12.45". Dunque, lo stop proclamato dal sindacato Confail-Faisa dovrebbe durare all’incirca quattro ore, per l’esattezza dalle 8.45 alle 12.45.

I motivi dello sciopero

Nella nota si legge che lo sciopero voluto dal sindacato degli autoferrotranvieri è stato proclamato "per rivendicare la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario e l'organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".

Agitazioni in tutta Italia

Lo stop non riguarderebbe soltanto la città di Milano; anche Roma, Napoli, Catania, Rimini e non sappiamo se anche nei prossimi giorni altre città potrebbero aderire. A Roma non si conoscono ancora gli orari di un eventuale sciopero. A Napoli, invece, l'agitazione è stata confermata e durerà 4 ore, dalle 11 alle 15. A Catania la fascia oraria interessata dalla protesta sarà dalle 12 alle 16 e sul bacino di Rimini (come fa sapere l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, Start Romagna) il servizio non sarà garantito dalle 9.00 alle 13.00. Quindi, gli scioperi previsti per il momento saranno tutti della durata di quattro ore.

Nello stesso giorno, inoltre, Slai-Prol-Cobas ha organizzato uno sciopero generale nazionale di solidarietà del personale dipendente dalle aziende dei settori privati, cooperativo e appalti inerenti al servizio pubblico. Lo sciopero del personale del trasporto pubblico locale arriverà pochi giorni dopo quello del personale ferroviario. Infatti, i treni saranno a rischio per 24 ore tra il 30 aprile e il primo maggio. Al momento non si conosce il numero dei dipendenti che aderirà alla protesta e, dunque, i reali disagi si scopriranno soltanto il giorno stesso.