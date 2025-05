Milano, ecco la nuova ZTL: il regolamento e le regole da rispettare

Ascolta ora 00:00 00:00

A partire dalla giornata di ieri - lunedì 12 maggio - è attivo l'esercizio della Ztl che riguarda l'intera zona del famoso Quadrilatero della Moda di Milano; in sostanza, non sarà più consentito il passaggio di quei veicoli che non sono in possesso di un valido permesso. Le telecamere, già posizionate, procederanno con la rilevazione automatica di eventuali infrazioni, anche se per il momento non potranno emettere sanzioni. A multare i trasgressori saranno però gli agenti della polizia locale.

La ZTL, attiva h24, include le vie che rientrano nel cosiddetto Quadrilatero della Moda, ossia vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, via Cino del Duca. Il divieto è rivolto a tutti, fatta eccezione per i residenti e domiciliati in possesso di autorizzazione. Potranno accedere anche coloro che sono in possesso di box o posti auto, oppure chi guida mezzi di servizio per imprese di manutenzione, artigianato o impiantisti. Via libera, ovviamente, anche ai mezzi di pronto soccorso e assistenza socio-sanitaria. L'amministrazione prevede inoltre delle deroghe per quei veicoli legati a manifestazione ed eventi particolari, ma deve essere presentata richiesta di autorizzazione. Il passaggio è garantito anche ai taxi, alle auto appartenenti ai clienti degli alberghi, agli Ncc e al servizio di car-valet.

Per quanto riguarda quelle vetture preposte al trasporto merci, sono state messe a disposizione delle fasce orarie. L'accesso è garantito dalle ore 20.00 alle ore 01.00 di notte, e poi dalle 9.00 del mattino fino alle 11.00. Rispettando tali orari non c'è bisogno di presentare una richiesta di autorizzazione. Quanto ai mezzi che trasportano prodotti alimentari deperibili, l'accesso è consentito dalle 16.00 alle 18.00.

Accesso garantito alla zona ZTL anche per moto e ciclomotori. Si tratta di una condizione che resterà attiva per tutto questo anno, fino all'11 maggio 2026. Successivamente le cose potrebbero cambiare. Non sussistono divieti, invece, per monopattini e biciclette.

Al momento le telecamere non possono comminare multe, ma i trasgressori possono essere

multati dagli agenti della polizia locale. Al momento si parla di una sanzione di 83 euro per chi viola le regole. A luglio arriverà il cambiamento, con sanzioni pari a 95 euro scattate dopo la rilevazione delle telecamere.