Milano, fiamme in una casa di riposo: sei morti, 81 feriti

- Articolo in aggiornamento -

Quattro persone sono morte intossicate dal fumo, due per le fiamme. È il triste bilancio di un incendio che è divampato la notte scorsa in una casa di riposo di Milano, in via dei Cinquecento, zona Sud di Milano. Ottantuno persone sono state trasportate nei diversi Pronto Soccorso del capoluogo e dell’hinterland, 170 fatti evacuare. Sul posto 15 ambulanze, 3 automediche e 2 mezzi di coordinamento, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile. Casa per Coniugi è il nome della struttura assistenziale di proprietà del Comune rimasta colpita dalle fiamme. L'incendio è divampato intorno all'1.20 della notte. La casa di riposo accoglie anziani non autosufficienti senza patologie tali da richiedere assistenza ospedaliera. La residenza è vicina a Piazzale Corvetto, in un edificio di tre piani che risale al 1920. Attiva dal 1955, può ospitare 210 anziani.

Le vittime

Hanno perso la vita, carbonizzate, due donne, rispettivamente di 87 e 69: occupavano la medesima stanza. Le altre quattro vittime, tre donne (75, 84 e 85 anni) e un uomo (73 anni) sono morti intossicati dal fumo che si è sprigionato nel primo piano dell'immobile, arrivando poi anche al secondo.

Il sindaco Beppe Sala

L’incendio è stato "contenuto. Viene da dire, in questi casi, che poteva andare peggio, ma sei morti sono in bilancio pesantissimo", lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha fatto un sopralluogo nella struttura insieme all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli. Al bilancio "pesantissimo speriamo - ha aggiunto il primo cittadino - che non si aggiungano persone che sono in ospedale in situazione delicata".