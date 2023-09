Milano, guasto a una tubatura: auto inghiottita dalla voragine in piazza

Problemi questa mattina a Milano, dove i residenti delle zone Bande Nere, Primaticcio e Legioni Romane si sono trovati a fare i conti con alcune strade completamente allagate, e non a causa del maltempo. Si sarebbe infatti verificato un guasto a una delle tubature dell'acquedotto, che ha provocato un'importante perdita. Il risultato di ciò, è stata l'apertura di una spaventosa voragine, riuscita ad inghiottire anche un'auto.

Strade allagate in Bande Nere

Secondo le informazioni riportate sino ad ora, la perdita si sarebbe verificata questa mattina, intorno alle ore 9. Si è trattato di un guasto piuttosto serio, dal momento che in poco tempo ha provocato allagamenti in tutta la zona. Cantine, garage ed esercizi commerciali sono stati invasi dall'acqua tra via Vincenzo Giordano Orsini e piazza Lionello Bettini, con conseguenti danni.

Grossi problemi anche alle infrastrutture, dal momento che è comparsa addirittura una voragine, che si è rapidamente riempita d'acqua melmosa. A finire nello sprofondo è stata una vettura, per la precisione un'Alfa Romeo Mito posteggiata in strada. Il proprietario del veicolo ha trovato il proprio mezzo in queste condizioni, e non sono stati ancora stimati i danni.

L'intervento in zona

Dopo le prime segnalazioni, sul posto sono sopraggiunte le autorità competenti. A raggiungere la zona Bande Nere sono stati gli operatori dell'Amsa, società del gruppo A2A che si occupa di gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del capoluogo meneghino, i quali hanno provveduto a ripulire la strada interessata dall'allagamento. A unirsi ai lavori anche gli uomini della Protezione civile, che hanno aiutato i residenti alle prese con i disagi provocati dal guasto e messo in sicurezza la zona. Presenti anche gli agenti della polizia locale, ai quali è spettato il compito di chiudere alcuni tratti di strada, individuati fra piazza Bettini e via Orsini per consentire le operazioni di ripristino da parte dei vigili del fuoco.

A quanto pare nel corso della mattinata la situazione è a poco a poco migliorata e, intorno alle ore 11, la perdita della tubatura sarebbe stata individuata, consentendo ai tecnici di agire.

Malgrado i danni provocati dal guasto all'acquedotto, non sono stati fortunatamente segnalati dei feriti. A causa della situazione straordinaria, alcuni linee dei trasporti pubblici sono state deviate su altri percorsi.