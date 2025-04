Milano, i soliti pro Pal contro la Brigata ebraica

Ascolta ora 00:00 00:00

13.34: tornano i cartelli che qualificano come "agenti sionisti" la senatrice a vita, il ministro della Difesa e i giornalisti sgraditi, come Francesco Giubilei del Giornale.

13.45: in corso Venezia, uno schieramento di antagonisti fronteggia gli spezzoni del corteo della sinistra ufficiale e dell'Anpi e scandisce slogan contro Israele: "Fuori i sionisti dalla Palestina"

14.00: in corso Venezia, i nutriti gruppi della Brigata ebraica e della Comunità sono pronti a entrare nel corteo. Con loro Lele Fiano e Lia Quartapelle del Pd, Mariastella Gelmini di Noi moderati, Benedetto Della Vedova di Più Europa, Daniele Nahum di Azione. L'omaggio di Roberto Cenati, a lungo presidente dell'ANPI Milano, accolto con un abbraccio da Walker Meghnagi, presidente della Comunità e dal presidente del Memoriale della Shoah Roberto Jarach. In corso Venezia, all'altezza di via Palestro, gli antagonisti trattano con l'Anpi sulla loro presenza alla testa del corteo. A controllare il tutto, un'ingente presenza di forze dell'ordine.

14.41: tensione all'ingresso della Brigata ebraica nel corteo. Lo striscione (che ricorda i soldati sionisti che liberarono l'Italia) è stato accolto da insulti e grida da drappelli di antagonisti e militanti dell'estrema sinistra. Le forze dell'ordine, con l'ausilio di un servizio d'ordine dei City Angela, per ora sono riusciti a evitare contatti e scontri fisici.

14.49: la comunità Ucraina partecipa in forze al corteo con uno striscione che recita: "Ora e sempre la democrazia si difende". Un cartello ricorda il sacrificio dei soldati ucraini e bielorussi. Lo spezzone ucraino e quello ebraico si sono inseriti nel corteo fra i Conuni e l'ANPI, per evitare contatti con collettivi e gruppi estremisti.

14. i gruppi della Brigata ebraica e della comunità ebraica hanno superato indenni la strettoia di San Babila, dove tradizionalmente si appostavano i contestatori più aggressivi. A proteggere la Brigata, giunta ormai in corso Matteotti, tre cordoni del servizio d'ordine dei City angels