Milano imbiancata dall'"effetto grandine": ecco cos'è il graupel

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà grandine o neve? È la domanda che molti milanesi si sono posti durante il temporale del primo pomeriggio che ha imbiancato il centro città come mostrano le immagini che stanno già facendo il giro dei social. Ebbene, la risposta non sta in nessuno dei due elementi appena citati o meglio, sta in un certo senso "nel mezzo" visto che si tratta di graupel o "neve tonda".

Cosa è successo in quota

Prima di capire in cosa consiste questo fenomeno atmosferico per molti insolito, bisogna partire dalle condizioni meteorologiche di partenza: la giornata aveva visto iniziali condizioni di bel tempo con temperature sopra le medie di questo periodo per il capoluogo lombardo ma poi, in tutta la sua irruenza, è arrivata l'aria fredda artica in quota. I contrasti sono stati evidenti con la formazione dei cumulonembi, le nubi imponenti a sviluppo verticale, pioggia, tuoni e lampi e poi sono caduti questi fini chicchi bianchi che per alcuni versi assomigliano ai fiocchi di neve ma che neve non è.

Cos'è il graupel

" Quello del graupel è un fenomeno che provoca precipitazioni simili a 'neve tonda'. In mattinata abbiamo avuto temperature di parecchi gradi sopra la media, almeno quattro/cinque ma dalle prime ore di oggi è arrivata aria fredda in quota. Si sono crete così le condizioni per un temporale come succede in primavera con contrasti di masse d'aria diverse", ha spiegato al Corriere Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. " Questa 'neve tonda' sale e scende nella nuvola finché, diventando pesante, cade. Ma poi si fonde velocemente" . Per entrare ancor di più nel dettaglio, si tratta di palline di ghiaccio di coloro opaco-bianco che si creano nelle condizioni appena descritte dall'esperto.

I commenti social

Come sempre in questi casi, sui social sono iniziati numerosi commenti sull'evento atmosferico. I più esperti hanno subito capito che non si trattava della classica nevicata sia per la composizione del manto bianco ma anche per la temperatura dell'aria. " La cosa più assurda è che mezz'ora prima il cruscotto della macchina segnava 10 gradi…", è uno dei tanti commenti che si trova in rete e che fa capire come, sebbene poi la temperatura sia scesa, non potevano esserci le condizioni perfette per la neve in città.

L'evoluzione meteo

Da Nord a Sud, l'aria fredda di origine artica sta sfondando a dovere: anche se a mille e più chilometri di distanza, anche in altre regioni questo pomeriggio si sono avute intense grandinate come quella che ha colpito alcune aree della provincia di Catania con un tratto dell'autostrada Catania-Messina (A18)

completamente imbiancato. Nelle prossime ore su Milano è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con il maltempo che si concentrerà soprattutto al Centro-Sud nel corso dell'ormai imminente fine settimana.