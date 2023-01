A Milano impazza la "banda dello sputacchio": come riciclano biglietti usati

Striscia la Notizia torna ancora una volta a occuparsi del fenomeno di rivendita dei biglietti usati che ha da tempo preso piede nella metropolitana di Milano. La tecnica è sempre la stessa: sputare sul segno lasciato dal timbro al momento dell'obliterazione e rivendere successivamente i titoli di viaggio Atm così riciclati a un prezzo ribassato.

Il riciclo

Un problema noto già dai tempi del cosiddetto "Sputacchio", personaggio così ribattezzato dal Tg satirico proprio per la singolare "tecnica" da lui utilizzata con lo scopo di rimuovere l'inchiostro apposto dai timbri delle macchine obliteratrici. È passato quasi un anno dal momento in cui Striscia era riuscita a incastrare l'uomo, eppure il fenomeno non solo non si è estinto ma anzi ha iniziato letteralmente a diffondersi a macchia d'olio. "Di persone che raccolgono i biglietti usati e le rivendono ne abbiamo trovate tantissime" , rivela infatti l'inviato Max Laudadio, "e tutti fanno la stessa cosa" . Quindi ancora una volta l'economica ma efficace "tecnica dello sputo" la fa da padrona nella metro di Milano: uno stratagemma più che sufficiente per rimuovere i segni del timbro e poi riciclare i biglietti rivendendoli a un prezzo vantaggioso.

Un sistema che parte dalla ricerca forsennata di titoli di viaggio usati, che i membri della "banda dello sputacchio" raccattano a destra e a manca facendo esplicita richiesta ai passeggeri che escono dalla stazione, presi letteralmente d'assalto. "Peraltro ci hanno detto che martellate la gente finché non vi danno questo biglietto" , dice infatti Laudadio a uno dei riciclatori nel vano tentativo di raccogliere qualche dichiarazione.