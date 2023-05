Milano: incendio in piazza De Angeli. Due uomini rimasti feriti

Un incendio è divampato nella serata di ieri, lunedì primo maggio, in un ufficio di noleggio auto a lungo termine in pieno centro a Milano. Nell’esplosione sono rimaste coinvolti due uomini che sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Niguarda del capoluogo.

L’incendio in piazza De Angeli

L’incendio sarebbe divampato a seguito di un’esplosione all’interno del locale commerciale in piazza Ernesto De Angeli al civico 3 intorno alle ore 20.00 e così, in breve tempo le fiamme si sarebbero espanse in tutto il negozio. I fumi sprigionati hanno provocato due feriti, un 41 enne e un 52 enne, che sono stati subito messi in salvo dai pompieri che nel frattempo, hanno cercato di evitare che l’incendio si propagasse. Sul posto sono giunte cinque ambulanze e tre automediche, che hanno visitato alcuni altri pazienti usciti in strada che alla fine hanno rifiutato il trasporto o sono stati semplicemente valutati dai soccorritori. Inoltre, sono anche prontamente intervenute sette squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri, 118, Polizia Locale e protezione civile.

Le condizioni dei due uomini

Le due persone rimaste ferite, probabilmente dipendenti dell'agenzia di autonoleggio, non appena portate all’esterno dal negozio auto in fiamme, sono subito state soccorse dal personale sanitario accorso sul posto e poi trasportate in codice rosso e giallo all’ospedale Niguarda dalle ambulanze del 118. Infatti, i due non riportavano segni di ustione, ma risultavano intossicati dal tanto fumo inalato prima di essere portati in salvo. Tuttavia, anche l’uomo in codice rosso non parrebbe essere in pericolo di vita.

Le cause

Al momento non sono ancora note le cause che possano aver scatenato il divampare delle fiamme. In corso gli accertamenti per verificarne l’origine. I danni si sono limitati alla parte commerciale e non hanno interessato la parte strutturale.