Tir salta la carreggiata e investe auto: feriti e coda sull'A8

Articolo in aggiornamento...

Disagi e code lunghe 8 chilometri sull’autostrada A8 Milano-Como, all'altezza di Lainate, per un grave incidente. Secondo una prima ricostruzione della Polstrada, un camion frigorifero avrebbe sfondato poco dopo le 9 i new jersey sull'Autolaghi, andando nella carreggiata opposta dove sembra abbia investito almeno due mezzi coinvolgendone un terzo. La circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dei vigili del fuoco, della polstrada e dei sanitari.

L’incidente stradale

Tre persone sono rimaste ferite. La più grave è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, mentre un uomo di 45 anni al Sant'Anna di Como e una donna di 60 all'ospedale di Legnano, entrambi in codice giallo. Il camion stava viaggiando in direzione Milano quando avrebbe saltato la carreggiata. Dopo circa mezz'ora in direzione Milano è stata riaperta una corsia, mentre in direzione Varese e Como è ancora bloccata e dovrebbe essere a breve riaperto un tratto. È stata allertata anche la protezione civile.

I feriti

I feriti sono stati soccorsi da ambulanze e automediche coordinate da Areu metropolitana che ha inviato sul luogo dell’incidente anche un elicottero sanitario. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Il conducente dell'auto investita, 37 anni, ha riportato un trauma al torace e all'addome. Il conducente del mezzo pesante, 45 anni, dopo il salto di carreggiata è caduto dal finestrino laterale della cabina di guida e si è procurato un trauma alla schiena e ustioni di 1° e 2° grado agli arti inferiori, provocate dal contatto diretto con la benzina fuoriuscita dal mezzo ed è ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Coinvolta anche la conducente di un'altra autovettura, di 57 anni, che se l'è cavata con un trauma toracico. Ora è ricoverata all'ospedale di Legnano.

La viabilità

Intanto, Società autostrade ha diramato una nota nella quale suggerisce, per chi viaggia da Varese verso Milano, di uscire a Busto Arsizio, di percorrere la Strada Statale 36 per raggiungere lo svincolo di Marcallo Mesero dove immettersi in A4 verso Milano. Percorso inverso per chi da Venezia è diretto a Varese. Agli utenti provenienti da Como e diretti verso Milano, invece, viene consigliato di percorrere l’A36 Pedemontana, quindi la Strada Statale 35 per raggiungere lo svincolo di Cormano dove immettersi in A4. Percorso inverso per chi da Milano è diretto verso Como.