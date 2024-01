Milano, travolta da un'auto sulle strisce: grave una donna di 60 anni

Un altro terribile incidente a Milano. Nella giornata di oggi, giovedì 18 gennaio, una donna di 60 anni è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. La signora versa ora in gravi condizioni, e le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica.

Cosa è successo

Stando a quanto riferito dalle agenzie di stampa, l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio nel centro del capoluogo meneghino. La vittima, una donna di 60 anni, si trovava in via Ariosto, all'intersezione con largo Quinto Alpini, quando è stata letteralmente travolta da un'auto, che l'ha investita. L'allarme è stato dato intorno alle 13.15 e sul posto si sono precipitati i soccorsi. Il primo a prestare aiuto alla donna è stato proprio il conducente del veicolo che l'aveva investita.

Una volta stabilizzata, la 60enne è stata caricata in ambulanza e dunque trasferita al pronto soccorso dell'ospedale milanese Niguarda, dove è arrivata in codice rosso. Assistita dal personale medico, subito intervenuto per salvarle la vita, la signora è risultata essere in condizioni piuttosto serie a causa delle ferite riportate nell'incidente. A quanto si apprende, però, per quanto critica sia la situazione, la paziente non si troverebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Sul caso indagano ora gli uomini della polizia locale, che hanno già avviato i rilievi sul posto per stabilire le esatte dinamiche della vicenda e le eventuali responsabilità. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, la 60enne stava attraversando la strada servendosi delle strisce pedonali, rispettando la segnaletica e il semaforo che regola le precedenze. Resta da vedere quale sia stato il comportamento dell'automobilista.

Il problema della sicurezza stradale

Quest'ultimo episodio pone ancora una volta l'attenzione a quello che è il tema della sicurezza stradale, particolarmente sentito a Milano, dove gli incidenti ai danni dei pedoni e dei ciclisti continuano a verificarsi con troppa frequenza. A poco pare essere servito l'obbligo per i mezzi pesanti di munirsi di sensore per l'angolo cieco per transitare in città, tanto voluto dal Comune.

Si attendono ancora i frutti della Task force per la sicurezza stradale e la mobilità attiva istituita dall'amministrazione comunale allo scopo di elaborare strategie per scongiurare incidenti e individuare le zone a rischio.