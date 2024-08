Milano, doppio assalto alle Poste. I ladri fanno saltare due sportelli Atm

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora allarme criminalità a Milano, dove la notte scorsa sono stati presi di mira ben due sportelli Atm. Un serio danno per Poste italiane, vittima di due tentati colpi in successione. Gli inquirenti si trovano adesso al lavoro per ricostruire le dinamiche dei due attacchi e arrivare ai principali responsabili. Le indagini sono al momento ancora in corso.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, gli assalti sono stati effettuati durante la notte appena trascora. L'allarme è scattato intorno alle 3.48, quando qualcuno ha fatto saltare lo sportello Atm di Poste in via Caldera, nel quartiere di Quinto Romano. A quanto pare chi ha commesso il colpo ha danneggiato l'apertura da cui vengono erogate le banconote, ma non sarebbe riuscito a portare via alcunché. Il rumore, però, ha attirato l'attenzione, e sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato, che non hanno però trovato nessuno. I poliziotti hanno pertanto preso visione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, riuscendo a individuare due figure che si stavano dando alla fuga.

Subito dopo il colpo in via Caldera, è stata la volta di via Freikofel, a Rogoredo. A circa venti minuti di distanza dal tentato furto allo sportello Atm di Quinto Romano, ecco che un'esplosione si è verificata al macchinario delle Poste di Rogoredo, in via Freikofel, all'angolo di Monte Cengio. I testimoni parlano di un forte boato che ha turbato il silenzio notturno. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, risalente alle 4.07 del mattino. Anche questa volta, però, i malviventi non sarebbero riusciti a portare via nulla. Dopo aver fatto saltare il dispositivo, avrebbero provocato alcuni danni, ma senza mettere le mani sul denaro. In breve tempo gli agenti della Squadra Volanti sono accorsi sul posto, non trovando nessuno, dato che i malviventi si erano già dati alla fuga.

Le indagini

Sui due casi, probabilmente legati, indagano adesso le forze dell'ordine, che si stanno avvalendo delle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze degli sportelli Atm per risalire all'identità dei responsabili.

Si teme che questi due colpi siano stati in realtà effettuati a fine di addestramento, segno che altri assalti potrebbero avvenire in futuro.

Visionando i filmati, gli inquirenti hanno individuato alcune persone in fuga che scappavano a bordo di una Jeep.