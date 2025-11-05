Investito sulle strisce a Milano da un furgone pirata: muore un 86enne

Tragedia in via Fratelli Bronzetti, dove un uomo di 86 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone nella tarda mattinata di mercoledì 5 novembre. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno, all’altezza dell’incrocio con via Macedonio Melloni.

Travolto sulle strisce pedonali

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato centrato in pieno da un autocarro bianco, che lo avrebbe poi trascinato per alcuni metri sul parabrezza prima di fuggire. L’autista, infatti, non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e gli agenti della Polizia locale di Milano. L’uomo è stato trovato in arresto cardiocircolatorio; rianimato sul posto, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Milano, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

Caccia al pirata della strada

Gli agenti della Polizia locale stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e cercando di individuare il conducente del furgone. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona avrebbero ripreso la scena, catturando anche la targa del mezzo in fuga. Gli investigatori stanno ora passando al vaglio le immagini per risalire all’identità del responsabile.

L’ennesima vittima della strada

Il pensionato, residente a Milano, è l’ennesima vittima di un investimento sulle strade cittadine.

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli episodi di pirateria stradale in città, con pedoni travolti mentre attraversano la strada. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e per rintracciare il conducente del furgone, che dovrà rispondere dei reati die fuga dopo incidente.