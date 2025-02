A Milano allarme baby gang. Ragazzini picchiati senza motivo, i genitori: "Costretti a scortarli"

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è grande preoccupazione a Milano per il dilangante fenomeno delle baby gang. Purtroppo gli episodi sono in aumento, e questo denota l'allarmante situazione in cui versa il capoluogo meneghino, dove ormai il problema relativo alla sicurezza è all'ordine del giorno. Uno degli ultimi casi è stato riferito da alcuni genitori che hanno denunciato un'aggressione avvenuta ai danni dei loro figli. Gli adolescenti sarebbero stati picchiati da una banda di ragazzi senza alcuna reale motivazione.

Secondo quanto riferito da un papà e da una mamma delle vittime, l'episodio risale allo scorso sabato 7 febbraio. Si tratta dei genitori di due 15enni compagni di scuola che quel sabato sera si sono ritrovati a condividere un'esperienza drammatica. I minorenni si trovavano all'Arco della Pace insieme ad altri tre amici quando sono stati presi di mira dalla baby gang, composta da una ventina di ragazzi. Senza alcuna ragione, la banda si è scagliata contro il gruppo di 15enni, assalendoli con violenza. Si è trattato di un possibile massacro. " Mio figlio è tornato a casa con il labbro spaccato, una parte di volto tumefatta ed ecchimosi su tutto il corpo. Un suo amico invece ha avuto un'emorragia alla testa, dopo che lo hanno buttato giù lanciandogli prima un casco e poi una bottiglia di vetro ", ha spiegato a Il Giorno la madre di uno dei 15enni. Il ragazzino che ha riportato l'emorragia ha ricevuto una prognosi di 30 giorni, ha riferito il papà.

Nei prossimi giorni il ragazzo dovrà sottoporsi a risonanza magnetica per scongiurare altre complicazioni. Sebbene nel corso dei giorni i due minorenni siano riusciti a riprendersi e a tornare a scuola, la paura resta tanta. "Vorremmo che i nostri figli tornassero a una vita normale. Ma è dura. Noi stessi siamo terrorizzati: ora, per qualunque uscita serale, li accompagniamo e li andiamo a riprendere. Non potrebbe essere diversamente dopo quello che abbiamo passato", hanno commentato i genitori.

Ancora da chiarire cosa sia accaduto nella serata di sabato 7 febbraio. Stando a quanto riferito, erano circa le 23.00 quando cinque adolescenti si sono separati dal loro gruppo per tornare a casa. Improvvisamente si sono trovati accerchiati da questi ragazzi descritti come più grandi di loro e di probabile origine straniera. Uno degli aggressori avrebbe chiesto una sigaretta e a risposta negativa (nessuno dei minorenni ne avrebbe avuta una) sarebbe partita la violenza.

Per le vittime si è trattato di un trauma difficile da superare: è terribile non sentirsi sicuri all'interno della propria città. I genitori di tutti e cinque i ragazzi si sono presentati dalla polizia per sporgere denuncia, e ora si indaga sulla baby gang. La madre di uno dei ragazzi si è rivolta al Consiglio comunale e al sindaco Sala, chiedendo per quale ragione di sabato non fosse presente in zona Arco della Pace una pattuglia della polizia.

In attesa di

risposte, il gruppo Noi moderati ha lanciato unache chiede alle forze dell'ordine dei presidi notturni in certe zone sensibili così da evitare che episodi simili a questo si ripetano.