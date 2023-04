Milano, finto poliziotto ordina 825 euro di drink e non paga

Uno scontrino di 825 euro: è questa la cifra da capogiro che ha spinto un uomo a fingere di essere un agente delle forze dell'ordine. È successo nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile nel lussuoso bar dell'Armani Hotel a Milano.

L’accaduto

L’uomo ha trascorso la serata al bar dell’Armani Hotel, un albergo a cinque stelle aperto dallo stilista Giorgio Armani nel cuore di Milano, proprio a pochi passi da Via Montenapoleone. Il cliente si è presentato al bancone dell’hotel di prestigio consumando molti drink e così facendo, ha accumulato consumazioni per una spesa totale di 825 euro. Quando è arrivato il conto, però, l’uomo ha considerato la somma troppo salata e quindi, non solo ha rifiutato il conto, ma ha anche pensato di potere ottenere i drink gratuitamente, sostenendo di essere un appartenente alle forze dell’ordine.

L’intervento della polizia

La richiesta è stata subito respinta dal personale del bar dell’albergo di lusso del capoluogo lombardo, che non si è lasciato intimorire e non è caduto nella trappola tesa dal cliente. Immediatamente, infatti, i dipendenti dell’hotel hanno chiamato la polizia chiedendone prontamente l’intervento. Le forze dell’ordine, così, si sono mobilitate e precipitate sul posto, provvedendo all’identificazione dell’uomo e alla conseguente denuncia per sostituzione di persona e insolvenza fraudolenta. Dagli accertamenti effettuati, il cliente non è risultato appartenere a nessun corpo militare o civile. Naturalmente, adesso, l’uomo oltre a dovere pagare la somma dovuta all’albergo per l’ammontare di 825 euro rischia guai giudiziari e, dunque, anche di dovere spiegare tutto davanti ad un giudice.

Disagi anche in periferia

Anche nella periferia milanese, si è registrata una serata alquanto movimentata. In via Tremelloni - all’altezza della fermata Atm Anassagora, zona Precotto - un ragazzo di 28 anni originario della Costa D’Avorio, infatti, sabato sera si è sdraiato sui binari impedendo il passaggio del tram della linea 31. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, alla richiesta di spiegazioni da parte delle Autorità competenti, ha sostenuto di aver smarrito il suo zaino a bordo di un altro mezzo e ha pensato di bloccare la circolazione per poterlo recuperare. I carabinieri, così, sono prontamente intervenuti, convincendolo ad alzarsi e infine lo hanno denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio. Un gesto che ha comportato il blocco della circolazione del tram sulla linea per circa mezz’ora.