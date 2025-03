Milano, paura in via Padova: scoppia la maxi rissa, decine di persone coinvolte

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora scene di violenza da Milano, dove ormai è allarme sicurezza. Nel corso della tarda serata di ieri, sabato 15 marzo, si è infatti verificata una violenta rissa in mezzo alla strada, sotto gli occhi sconcertati dei passanti. A quanto pare i partecipanti allo scontro non si sarebbero risparmiati: sono state lanciate sedie e tavolini recuperati da un locale, e qualcuno avrebbe addirittura utilizzato dello spray urticante. Le indagini sono in corso e al momento non si conoscono ancora le cause di quella che pare essere stata una resa dei conti.

Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto è avvenuto nella notte in via Padova, a Milano, all'incrocio con via dei Transiti. Sarebbero almeno una decina le persone rimaste coinvolte nella rissa, fra cui anche donne. Gli esagitati hanno improvvisamente cominciato ad affrontarsi, riversandosi anche per strada, senza alcun timore di essere investiti dalle altre vetture, costrette a fermarsi. In preda alla furia, qualcuno ha cominciato a lanciare anche le sedie, i tavoli e i posacenere lasciati all'esterno di un locale. Il titolare del bar, compresa la situazione, ha tempestivamente abbassato la saracinesca.

Si è naturalmente scatenato il panico, tanto che qualcuno ha contattato le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati gli agenti della questura, che hanno provveduto a fermare quattro persone, risultate essere una donna e tre uomini sudamericani. Ancora da comprendere le ragioni che possono aver portato al violento scontro. Malgrado la violenza della rissa, nessuno ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale.

Rimane l'amarezza dei cittadini, stanchi di vedere la loro Milano ridotta in queste condizioni.

Sempre nella notte fra sabato e domenica, un ragazzo di 22 anni è statoin via Filzi da sei persone. Il giovane si trova attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda, ed è in prognosi riservata.