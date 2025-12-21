Rapina choc nella metro: giovani egiziani usano spray urticante per derubare un minorenne

Sono finiti in arresto con l'accusa di rapina pluriaggravata due egiziani di 19 e 22 anni, responsabili di quanto accaduto alla fermata Gerusalemme di Metro M5 di Milano lo scorso 16 dicembre. I due, infatti, avrebbero aggredito un ragazzino italiano per sottrargli una collana d'oro, ricorrendo a una violenza inaudita.

Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, il fatto si è verificato intorno alle 21.40 di martedì scorso. Individuata la vittima - un minorenne italiano - i responsabili l'hanno raggiunta presso la fermata della metropolitana e poi assalita con ferocia. Il tutto è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza presenti sul posto. Il minorenne è stato preso a calci e a pugni. Non solo. Per indurlo a non opporre resistenza, uno dei rapinatori ha utilizzato anche lo spray urticante. Una simile barbarie per impossessarsi di una collana in oro giallo che il ragazzino portava al collo. Una volta commesso il reato, i malviventi si sono dati alla fuga.

I familiari del giovane hanno sporto denuncia, dando così avvio alle indagini. Del caso si sono occupati gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano. Avvalendosi dei sistemi di videosorveglianza di ATM, le forze dell'ordine sono giunte all'identificazione dei responsabili, e il giudice ha emesso due ordinanze di custodia cautelare.

Nel corso della mattinata di oggi - domenica 21 dicembre - gli agenti hanno eseguito le ordinanze, provvedendo all'arresto di due cittadini egiziani.

Manca un terzo soggetto, ancora ricercato. I due fermati sono stati raggiunti presso la Casa Circondariale Francesco di Cataldo di Milano, dove si trovano già detenuti per scontare una condanna emessa come conseguenza di un altro reato.