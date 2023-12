Milano, rissa nella metropolitana di Cascina Burrona: tornelli distrutti

Si contano i danni provocati dalla violenta rissa esplosa questa notte all'interno della stazione della metropolitana di Cascina Burrona, a Vimodrone, nel Milanese. In mattinata ancora disagi per i passeggeri costretti a subire i ritardi delle corse dovuti alle verifiche dei tecnici in corso. A creare caos e disordini nelle ore scorse è stato un gruppo di persone di origine sudamericana che aveva trascorso la serata lì vicino, nel locale "Mala Vida" di via dell'Artigianato. Sulla via del ritorno è esplosa la rissa, che ha causato danni in corrispondenza dei tornelli e della banchina dei treni che viaggiano in direzione Milano.

La fuga dei vandali

I protagonisti della rissa, dopo aver provocato seri danni alla stazione della metro, sono saliti a bordo di un treno e si sono allontanati, prima che sul posto arrivassero i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. A seguito dell'episodio, hanno fatto sapere i militari in una nota, il servizio ferroviario ha subìto una serie di ritardi. Cascina Burrona è una stazione della linea M2 della metropolitana di Milano. Serve la località omonima nel comune di Vimodrone, nell'immediato hinterland milanese. La stazione esula dall'area urbana della metropolitana di Milano ed è pertanto soggetta alla tariffa extraurbana degli abbonamenti, mentre è possibile raggiungerla con il biglietto ordinario di corsa singola.

La stazione di Cascina Burrona

La stazione venne attivata il 5 maggio 1968, come parte della tratta Milano-Gorgonzola delle linee celeri dell'Adda. Si tratta di una delle quattro stazioni non previste nel progetto iniziale, insieme a Bussero, Villa Fiorita e Villa Pompea, e realizzate a lavori già iniziati con elementi prefabbricati. La linea fu inizialmente servita dai tram per Vaprio e per Cassano; dal 4 dicembre 1972 venne servita dai treni della linea M2, prolungati dal vecchio capolinea di Cascina Gobba al nuovo di Gorgonzola. La stazione, interamente realizzata secondo criteri di economia, ha struttura analoga a quella delle stazioni di Bussero, Villa Fiorita e Villa Pompea, realizzate contemporaneamente. Vi sono due binari serviti da banchine in cemento, sostenute da pali e coperte da pensiline a struttura metallica ricoperta da pannelli traslucidi. Le due banchine sono collegate da un sovrappasso; sul lato meridionale è presente un piccolo fabbricato viaggiatori.