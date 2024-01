"Ebrei letame": l'insulto choc contro una sinagoga a Milano

Allarme antisemitismo a Milano. Sulla targa di marmo di via San Barnaba, nei pressi del tribunale e soprattutto della sinagoga di via della Guastalla, è comparsa la scritta: “Via Gaza, ebrei letame” . L’insulto, siglato con il colore blu, conferma il clima di altissima tensione in Occidente dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. L’episodio è stato denunciato dal consigliere comunale dem Daniele Nahum nel corso del Consiglio comunale odierno: “Credo che questo sia un atto molto grave di un clima molto grave, perché sostanzialmente ci fa ritornare a numeri e atti molto bui per questa città” .

Nel corso del suo intervento, Nahum ha ricordato che i ragazzi di religione ebraica dei movimenti scoutistici hanno dovuto cambiare le loro sedi e andare in luoghi più sicuri per ragioni di sicurezza: “ Non dobbiamo replicare il Medio Oriente a Milano e dobbiamo fare di tutto per non replicarlo. Dovremmo fare di tutto per avvicinare le parti e farle dialogare. Non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dell'antisemitismo, che sta riemergendo in Italia e in questa città” . Nahum ha concluso il suo discorso ricordando che Milano è città medaglia d’oro alla resistenza e per questo motivo “ non può permettere queste cose ”. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, alla ricerca di indizi per individuare i responsabili.