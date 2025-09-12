Milano si rimette in movimento: torna la quarta edizione dei MyPersonalTrainer Days

Sabato 13 e domenica 14 settembre, l’Arco della Pace di Milano si trasforma in un grande centro dedicato al benessere, al fitness e alla salute con il ritorno dei MyPersonalTrainer Days, giunti alla quarta edizione. Un evento gratuito, aperto a tutti e patrocinato dal Comune di Milano, che promette un weekend ricco di energia, attività sportive, incontri con grandi nomi dello sport, talk formativi e consulenze mediche.
Un evento per tutti: sport, salute, benessere e intrattenimento
L’edizione 2025 si presenta al pubblico con il nuovo tema “Wellness (R)evolution”, che rappresenta un’evoluzione nel modo di concepire il benessere, sempre più integrato tra corpo, mente, alimentazione, socialità e lifestyle.
Tutto si svolgerà nell’area dell’Arco della Pace, cuore pulsante dell’evento, dove il pubblico potrà partecipare gratuitamente a workout innovativi, discipline all’avanguardia, pratiche wellness di tendenza e momenti di approfondimento con esperti e atleti.
Grandi ospiti per due giorni di sport e ispirazione
Tra gli ospiti più attesi spiccano Massimiliano Rosolino, Tania Cagnotto, Diego Gastaldi, Jill Cooper, Nicolò Famiglietti, Jairo Junior, oltre ai volti noti della Power Talent Agency e creator come Silvia Fascians.
Durante la giornata di sabato, l’evento sarà inaugurato da Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, insieme a Daniela Cerrato, CMO di Mondadori Media, e alla giornalista sportiva Monica Bertini.
La stessa Martina Riva ha sottolineato il valore dell’iniziativa: "Milano si conferma capitale del benessere e dello sport. Lo sport non è solo performance, ma salute, prevenzione e socialità. Come Comune siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione". Daniela Cerrato ha invece evidenziato l’impegno del brand: "Vogliamo offrire un’esperienza unica che esplori i confini del wellness e coinvolga la community sul territorio".
Le attività da non perdere sabato 13 settembre
Alle ore 10:00, Tania Cagnotto aprirà il ciclo di talk condividendo la sua storia sportiva e personale, seguita dal campione olimpico Massimiliano Rosolino, che parlerà di stile di vita attivo e del valore dell’attività fisica a tutte le età. Il pubblico potrà poi assistere al racconto di Diego Gastaldi, atleta paralimpico e campione di resilienza, che parlerà del suo percorso tra sport, tecnologia, viaggi e sfide quotidiane.
Nel corso della giornata seguiranno numerose attività:
- Total Body PHA Workout con Silvia Fascians
- Hiit of balance, fire, air and earth con Giorgio Palli
- Aero Tone con Nicolò Famiglietti
- MYPT Cross the Park con Jairo Junior (allenamento funzionale in silent fitness, da piazza Sempione al Castello Sforzesco)
- Superjump con Jill Cooper
- Zumba Party e apericena con Parmigiano Reggiano
Non mancheranno poi attività come il Tamboo, un mix di ritmo, vibrazione e fitness, o l’innovativo AntiGravity Fitness, un programma che unisce danza, pilates, acrobatica e yoga per lavorare in sospensione contro la gravità.
Domenica 14 settembre: padel e campioni del calcio
La domenica sarà animata da un evento speciale: il mini torneo “Sfida le Football Legends”, con la partecipazione di grandi ex calciatori come Bobo Vieri, Alessandro Matri, Nicola Amoruso, German Denis, Massimo Maccarone, Tomas Locatelli, Alessandro Budel e Stefano Torrisi.
Le attività proseguiranno con:
- Cross Cardio con Jairo Junior (ore 14:20)
- GroupBoxing Spar (ore 15:00)
- Spinroll (ore 17:00), una pratica innovativa per mobilità e postura
Per tutta la giornata sarà inoltre presente uno spazio dedicato al basket, aperto a grandi e piccoli.Talk, consulti e novità per tutta la famiglia.
Nel corso delle due giornate saranno attive le Indoor Experience, tra cui la Talk Zone ospitata al Dazio di Levante, dove si svolgeranno incontri formativi e consulti medici gratuiti.
Sabato 13 settembre:
- Ore 12:00: “Longevity Skincare Revolution” con la dermatologa Ines Mordente
- Ore 14:00: “Menopausa: istruzioni per l’uso” con Jill Cooper
- Ore 15:00: “Workout di giovinezza per il viso” con Marilia Valenza
- Ore 17:30: Presentazione del libro Il grande libro di MyPersonalTrainer (Sperling & Kupfer)
Domenica 14 settembre:
- Ore 15:00: “Come l’immagine racconta (e guarisce) chi siamo” con Ferschetty
- Ore 16:00: “La nutrizione che ti trasforma” con Laura Crugnola
Le aree speciali: beauty, pet e bimbi
Confermata anche quest’anno l’amatissima Area MypersonalBeauty, dedicata a hair, face e body care, pensata per un pubblico sempre più ampio, inclusi gli uomini. Grande novità 2025 è l’Area MypersonalPet, dedicata agli animali da compagnia con giochi, consigli e talk per vivere in armonia con i nostri amici a quattro zampe.
Torna infine Pompieropoli, lo spazio ludico-educativo curato dai Vigili del Fuoco per bambini dai 3 anni in su, con attività divertenti e rilascio diattestati di partecipazione.
Come partecipare
Tutte le attività sono gratuite, previa registrazione online. I partecipanti alle attività sportive riceveranno una maglietta tecnica e, per i più attivi, una bag ricca di gadget. Per registrarsi.