Milano si rimette in movimento: torna la quarta edizione dei MyPersonalTrainer Days

Sabato 13 e domenica 14 settembre, l’Arco della Pace di Milano si trasforma in un grande centro dedicato al benessere, al fitness e alla salute con il ritorno dei MyPersonalTrainer Days, giunti alla quarta edizione. Un evento gratuito, aperto a tutti e patrocinato dal Comune di Milano, che promette un weekend ricco di energia, attività sportive, incontri con grandi nomi dello sport, talk formativi e consulenze mediche.

Un evento per tutti: sport, salute, benessere e intrattenimento

L’edizione 2025 si presenta al pubblico con il nuovo tema “Wellness (R)evolution”, che rappresenta un’evoluzione nel modo di concepire il benessere, sempre più integrato tra corpo, mente, alimentazione, socialità e lifestyle.

Tutto si svolgerà nell’area dell’Arco della Pace, cuore pulsante dell’evento, dove il pubblico potrà partecipare gratuitamente a workout innovativi, discipline all’avanguardia, pratiche wellness di tendenza e momenti di approfondimento con esperti e atleti.

Grandi ospiti per due giorni di sport e ispirazione

Tra gli ospiti più attesi spiccano Massimiliano Rosolino, Tania Cagnotto, Diego Gastaldi, Jill Cooper, Nicolò Famiglietti, Jairo Junior, oltre ai volti noti della Power Talent Agency e creator come Silvia Fascians.

Durante la giornata di sabato, l’evento sarà inaugurato da Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, insieme a Daniela Cerrato, CMO di Mondadori Media, e alla giornalista sportiva Monica Bertini.

La stessa Martina Riva ha sottolineato il valore dell’iniziativa: " Milano si conferma capitale del benessere e dello sport. Lo sport non è solo performance, ma salute, prevenzione e socialità. Come Comune siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione" . Daniela Cerrato ha invece evidenziato l’impegno del brand: " Vogliamo offrire un’esperienza unica che esplori i confini del wellness e coinvolga la community sul territorio ".

Le attività da non perdere sabato 13 settembre

Alle ore 10:00, Tania Cagnotto aprirà il ciclo di talk condividendo la sua storia sportiva e personale, seguita dal campione olimpico Massimiliano Rosolino, che parlerà di stile di vita attivo e del valore dell’attività fisica a tutte le età. Il pubblico potrà poi assistere al racconto di Diego Gastaldi, atleta paralimpico e campione di resilienza, che parlerà del suo percorso tra sport, tecnologia, viaggi e sfide quotidiane.

Nel corso della giornata seguiranno numerose attività:

Total Body PHA Workout con Silvia Fascians

Hiit of balance, fire, air and earth con Giorgio Palli

Aero Tone con Nicolò Famiglietti

MYPT Cross the Park con Jairo Junior (allenamento funzionale in silent fitness, da piazza Sempione al Castello Sforzesco)

Superjump con Jill Cooper

Zumba Party e apericena con Parmigiano Reggiano

Non mancheranno poi attività come il Tamboo, un mix di ritmo, vibrazione e fitness, o l’innovativo AntiGravity Fitness, un programma che unisce danza, pilates, acrobatica e yoga per lavorare in sospensione contro la gravità.

Domenica 14 settembre: padel e campioni del calcio

La domenica sarà animata da un evento speciale: il mini torneo “Sfida le Football Legends”, con la partecipazione di grandi ex calciatori come Bobo Vieri, Alessandro Matri, Nicola Amoruso, German Denis, Massimo Maccarone, Tomas Locatelli, Alessandro Budel e Stefano Torrisi.

Le attività proseguiranno con:

Cross Cardio con Jairo Junior (ore 14:20)

GroupBoxing Spar (ore 15:00)

Spinroll (ore 17:00), una pratica innovativa per mobilità e postura

Per tutta la giornata sarà inoltre presente uno spazio dedicato al basket, aperto a grandi e piccoli.Talk, consulti e novità per tutta la famiglia.

Nel corso delle due giornate saranno attive le Indoor Experience, tra cui la Talk Zone ospitata al Dazio di Levante, dove si svolgeranno incontri formativi e consulti medici gratuiti.

Sabato 13 settembre:

Ore 12:00: “Longevity Skincare Revolution” con la dermatologa Ines Mordente

Ore 14:00: “Menopausa: istruzioni per l’uso” con Jill Cooper

Ore 15:00: “Workout di giovinezza per il viso” con Marilia Valenza

Ore 17:30: Presentazione del libro Il grande libro di MyPersonalTrainer (Sperling & Kupfer)

Domenica 14 settembre:

Ore 15:00: “Come l’immagine racconta (e guarisce) chi siamo” con Ferschetty

Ore 16:00: “La nutrizione che ti trasforma” con Laura Crugnola

Le aree speciali: beauty, pet e bimbi

Confermata anche quest’anno l’amatissima Area MypersonalBeauty, dedicata a hair, face e body care, pensata per un pubblico sempre più ampio, inclusi gli uomini. Grande novità 2025 è l’Area MypersonalPet, dedicata agli animali da compagnia con giochi, consigli e talk per vivere in armonia con i nostri amici a quattro zampe.

Torna infine Pompieropoli, lo spazio ludico-educativo curato dai Vigili del Fuoco per bambini dai 3 anni in su, con attività divertenti e rilascio di

attestati di partecipazione.

Come partecipare

Tutte le attività sono gratuite, previa registrazione online. I partecipanti alle attività sportive riceveranno una maglietta tecnica e, per i più attivi, una bag ricca di gadget. Per registrarsi.