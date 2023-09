Milano, spara a un 17enne nascosto nel suo giardino: "Pensavo fosse un ladro"

Temendo che la propria abitazione fosse stata presa di mira da un ladro, ha preso la sua arma da fuoco e ha sparato, prima due colpi d'avvertimento, poi alla sagoma scura che vedeva muoversi in giardino. Il presunto malvivente si è poi rivelato essere un ragazzino di 17 anni, rimasto ferito nella sparatoria. Il protagonista di questa vicenda, un uomo di 58 anni di San Vittore Olona (Milano), è stato denunciato.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'episodio si è verificato stanotte, intorno alle 3:00, in un'abitazione sita in via Pisacane a San Vittore Olona, alle porte di Milano. Il 58enne si trovava in casa quando ha udito alcuni strani rumori intorno alla sua proprietà. Temendo il peggio, anche considerato i conclamati problemi relativi alla sicurezza, l'uomo ha recuperato la sua pistola, un'arma regolarmente detenuta, ed è uscito all'esterno per esplodere alcuni colpi d'avvertimento. L'uomo avrebbe infatti prima sparato due colpi in aria per avvisare di essere armato, poi, vedendo correre la figura che si era introdotta nel suo giardino, ha intimato di fermarsi e successivamente sparato altri due colpi, intenzionato a fermare quello che credeva essere un malvivente.

A entrare nel suo giardino, tuttavia, non era un ladro, bensì un ragazzino di soli 17 anni. Il minore, stando alla versione fornita agli inquirenti, si era introdotto nella proprietà del 58enne per sfuggire da alcuni coetanei che lo stavano inseguendo dopo una rissa insorta in un locale nelle vicinanze.

I soccorsi

Rimasto ferito dopo la sparatoria, il giovane è stato assistito dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. Il 17enne ha riportato una ferita all'ascella destra e una frattura alla mano destra. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Identificato dagli carabinieri di Cerro Maggiore, incaricati di ricostruire la vicenda, è risultato essere un ragazzo brasiliano, residente a Legnano (Milano). Il ragazzo è ancora ricoverato per essere tenuto sotto osservazione.

L'arresto

Il 58enne, che vive da solo nell'abitazione di via Pisacane, ha spiegato ai militari di aver agito per difesa, temendo che un ladro stesse per introdursi in casa sua. A riprova di ciò ci sarebbero i due colpi d'avvertimento sparati in aria. L'uomo, un italiano incensurato, è stato fra l'altro il primo a contattare i carabinieri.

I quattro bossoli sono stati successivamente recuperati in giardino e sequestrati per essere utilizzati come prova, così come l'arma. Quanto al 58enne, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono ancora in corso.