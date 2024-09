Milano, trovati tre candelotti incendiari in strada. "Uno sarebbe potuto esplodere"

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande paura questa mattina a Milano, in zona Greco, a nord della città, dove sono stati trovati tre candelotti legati con il nastro adesivo all'angolo tra via Cozzi e via De Marchi. Stando a quanto apprende il Corriere della Sera, l'ordigno rudimentale era collegato a una radiotrasmittente e il led era acceso. Per fortuna, non ci sono stati feriti, ma uno dei candelotti era carico e avrebbe potuto esplodere da un momento all'altro.

Il ritrovamento dei candelotti

A dare l'allarme è stato un passante che ha notato la presenza dell'ordigno sul marciapedi in via De Marchi. L'uomo ha allertato immediatamente il 112 e si è messo al riparo. Sul posto, a seguito della segnalazione, si sono precipitati i carabinieri della stazione di Greco Milanese, gli artificieri dei militari e gli agenti della polizia locale del comando decentrato della zona 9. L'area è stata delimitata per un centinaio di metri e la strada chiusa al traffico al fine di consentire che le operazioni di bonifica venissero svolte in completa sicurezza.

Nessun obiettivo sensibile in zona

L'ordigno è stato rimosso con un robot. Soltanto uno dei tre candelotti conteneva polvere pirica, ovvero una miscela deflagrante che viene utilizzata anche per confezionare alcuni fuochi d'artificio.

Sarebbe potuto essere innescato in qualsiasi momento, con un telecomando a distanza. Difficile, al momento, fare delle ipotesi. Attorno all'area non ci sono obiettivi sensibili. I reperti sono stati sequestrati per ulteriori analisi. Le indagini sono affidate ai carabinieri.