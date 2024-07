Milano, un'altra morte per strada: ciclista perde la vita dopo aver sbattuto contro un bus

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova tragedia per le strade di Milano. Un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo aver sbattuto contro un autobus fermo e adesso si indaga per ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente e risalire alle cause del decesso.

La ricostruzione

Secondo quanto riportato fino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, domenica 21 luglio, intorno alle ore 12.00. Il 60enne, che si trovava a bordo della sua bicicletta, stava percorrendo via Caldera, in zona Quinto Romano, quando è andato a impattare contro un autobus Atm. Il mezzo pubblico della linea 80, fra l'altro, non era neppure in marcia, bensì stava sostando all'altezza del numero 65 per consentire ai passeggeri di salire a bordo.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si è precipitata un'ambulanza di Areu, accompagnata anche da un'automedica. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per il 60enne. Trasportato di corsa all'ospedale San Carlo, è stato dichiarato morto poco dopo. Quanto al conducente del bus, trovato in stato di forte choc, è stato caricato in ambulanza e quindi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Sacco. Per lui, un 56enne, nessuna grave conseguenza. A raggiungere la zona, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della polizia locale, che hanno subito avviato i rilievi.

Le indagini

Gli inquirenti stanno adesso cercando di risalire alle esatte dinamiche della

vicenda. A quanto pare il 60enne stava procedendo a bassa velocità quando ha urtato l'autobus. Fra le ipotesi anche quella che l'uomo abbia accusato un malore prima dell'impatto. Le indagini, in ogni caso, sono ancora in corso.